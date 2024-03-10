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    Три очка для монегасков?

    «Страсбург» — «Монако». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Монако»
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    Александр Головин
    В рамках 25-го тура чемпионата Франции 10 марта пройдет матч «Страсбург» — «Монако». Начало — 17:00 (мск). «Страсбург» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Марта 2024 года
    Страсбург
  • Франция. Кубок
    •  Страсбург 17:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» в нынешнем сезоне сражается за выживание в Лиге 1. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Страсбург» опережает опасную зону лишь на 3 очка. Да и вообще, плотность в таблице Лиги 1 достаточно высокая.

    Страсбург — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Страсбург» расписал мировую с «Монпелье» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

    Последняя же виктория случилась еще полтора месяца назад. В Кубке Франции удалось одолеть «Клермон» (3:1).

    Не сыграют: Анжело, Сахи Дион, Лебо Мотиба, Абакар Силла — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» не блещет результатами. Да и оборона частенько ошибается.

    Матчи против «Монако» для команды исторически складываются откровенно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» проиграл трижды.

    При этом «Страсбург» проиграл монегаскам как раз в 3 очных битвах. Да и в нынешнем состоянии у хозяев шансов маловато.

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке таблицы.

    Причем «Монако» на 4 очка отстает от идущего вторым «Бреста». А вот потягаться за чемпионство с ПСЖ у команды вряд ли получится.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Монако» дома расписал мировую с ПСЖ (0:0).

    Причем до того команда переиграла крепкий «Ланс» (3:2). А еще чуть раньше «Монако» переиграл «Ниццу» (3:2).

    Вообще, «Монако» не проигрывал в 2 своих последних матчах. И лишь домашняя коллизия с «Тулузой» (1:2) стоит особняком.

    Не сыграют: Вандерсон, Крепин Диатта, Мохаммед Салису, Исмаил Якобс — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Монако» смотрится очень симпатично. За чемпионство команда, конечно, вряд ли поборется, но за 2 строчку явно пободается.

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    Да и с реализацией у команды все складывается достаточно позитивно. Игроки «Монако» в 24 матчах забили 44 мяча.

    А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 24 матчах Лиги 1 монегаски пропустили уже 34 мяча.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться победить. «Монако» уже ни раз и не два демонстрировал умение добывать результат в сложных условиях.

    Статистика для ставок

    • «Страсбург» не побеждает уже в 5 матчах кряду

    • «Монако» в 3 последних матчах обыгрывал «Страсбург»

    • Атака «Монако» вторая по результативности в лиге — 44 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 3.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.31.

    Прогноз: «Монако» ныне несется, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Страсбург» на текущем отрезке крайне нестабилен, к тому же гости имеют отличный подбор атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.31

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    Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Монако» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для монегасков?
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