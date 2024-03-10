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    Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

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    Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Монако».

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Страсбург»: Беллааруш, Дукуре, Перрен, Соу, Жильбер, Мванга, Делен, Сиссоко, Диарра, Эмега, Баква.

    «Монако»: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Фофана, Закария, Минамино, Головин, Бен-Йеддер, Балогун.

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    • Матч между этими командами состоится 10-го марта в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 24-х туров «Страсбург» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 26-ю очками в активе. «Монако» — на 3-й позиции (42 балла).

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