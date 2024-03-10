Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Лиги 1

«Страсбург»: Беллааруш, Дукуре, Перрен, Соу, Жильбер, Мванга, Делен, Сиссоко, Диарра, Эмега, Баква.

«Монако»: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Фофана, Закария, Минамино, Головин, Бен-Йеддер, Балогун.

Матч между этими командами состоится 10-го марта в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 24-х туров «Страсбург» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 26-ю очками в активе. «Монако» — на 3-й позиции (42 балла).