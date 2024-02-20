Лига 1. ПСЖ вне конкуренции

«Пари Сен-Жермен» стремится к своему новому титулу чемпиона Франции. Парижане увеличили преимущество над конкурентами до 13 очков. «Брест» и «Лилль» улучшили турнирное положение, а «Лион» продолжает приближаться к верхней части таблицы.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 22-го тура на 2 место французской Лиги 1 поднялся «Брест», который ранее занимал 4 строчку. «Лилль» улучшил положение на одну позицию, поднявшись на 4 место.

Вниз опустились «Ницца» и «Монако», которые расположились на 3 и 5 строчках. Местами в турнирной таблице поменялись «Реймс» (8 место) и «Марсель» (9 место), а также «Лион» (11 место) и «Гавр» (12 место).

Календарь и таблица Лиги 1

В зону вылета скатился «Нант», который теперь занимает 16 строчку, ранее клуб былна 13 месте. Вверх по таблице поднялись три клуба: «Тулуза» (13 место), «Монпелье» (14 место) и «Лорьян» (15 место).

Превосходство ПСЖ

«Пари-Сен-Жермен» уверенно лидирует в чемпионате Франции, набрав 53 очка. Команда одержала третью победу подряд, в рамках 22-го тура ПСЖ на выезде переиграл «Нант» (2:0).

В составе победителей голами отметились Лукас Эрнандес и Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 78-й минуте встречи.

В выигрышную серию ПСЖ входят также игры против «Лилля» (3:1) и «Страсбурга» (2:1).

Осечка «Ниццы» — шанс для «Бреста»

«Ницца» потеряла второе место в Лиге 1, проиграв в минувшем туре «Лиону» (0:1). «Орлята» с активом в 39 очков опустились со второго места на третье. Для команды с Лазурного берега это очередное поражение, ранее «Ницца» уступила «Монако» (2:3).

«Лион» — «Ницца» globallookpress.com

Своим шансом подняться на 2 место воспользовался «Брест». На своём поле команда с минимальным счётом переиграл «Марсель» (1:0). Единственный и победный гол на 88-й минуте забил Пьер Ле-Мелу. Таким образом «Брест» аккумулировал 40 очков.

Топ-5

На четвёртое место французского первенства поднялся «Лилль». В рамках минувшего игрового дня «доги» обыграли «Гавр» (3:0). Голами в победной встрече хет-триком отметился Джонатан Дэвид. В итоге «Лилль» набрал 38 очков.

Столько же баллов у «Монако», который расположился на пятой строчке турнирной таблицы. «Монегаски» провалились в домашней игре против «Тулузы», уступив со счетом 1:2.

Победная серия «Лиона»

Пару месяцев назад «Лион» находился в зоне вылета, теперь «олимпийцы» занимают 11 место в турнирной таблице с активом в 25 очков.

«Лион» — «Ницца» globallookpress.com

«Лион» выдает победную серию, которая состоит из трёх матчей. В минувшем туре команда обыграла одного из лидеров Лиги 1 — «Ниццу» (1:0). Победный гол на 22-й минуте забил Орель Мангаля. В выигрышную серию коллектива также входят игры с «Монпелье» (2:1) и «Марселем» (1:0).

Тур № 23

Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 23 по 25 февраля.

Лидер Лиги 1 ПСЖ на своем поле сыграет против «Ренна»: игра состоится в воскресенье, 25 февраля. В этот же день в центральном поединке 23 тура сойдутся «Ланс» и «Монако».

Все прогнозы на Лигу 1

Вторая команда чемпионата «Брест» свой матч проведёт на выезде против «Страсбурга», который запланирован на субботу, 24 февраля.