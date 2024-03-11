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    Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?

    «Челси» — «Ньюкасл». Ставка за 4.10 и прогноз на АПЛ 11 марта 2024 года

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    Маурисио Почеттино (главный тренер «Челси»)
    «Челси» — «Ньюкасл». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 23:00 (мск) «Челси» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Марта 2024 года
    Челси
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    «Челси»

    Турнирное положение: «синие» проваливают очередной сезон. Команда из Лондона занимает только 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков.

    За 26 матчей «Челси» смог забить 42 мяча и 41 раз пропустил в свои.

    Челси — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

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    Также лондонцы смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграют против «Лестера».

    Последние матчи: в прошлых турах английского чемпионата лондонская команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1), а до этого переиграла «Кристал Пэлас» (3:1).

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    Перед этим же коллектив из Лондона уступил «Вулверхэмптону» (2:4) и «Ливерпулю» (1:4).

    Также «Челси» недавно проиграл «Ливерпулю» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

    Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находятся Весли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву, Бенуа Бадиашиль и Кристофер Нкунку.

    Состояние команды: столичный коллектив не сможет побороться даже за место в еврокубках, поэтому будет просто доигрывать сезон и стараться взять Кубок.

    Зимой «Челси» смог усилиться только игроками, которые вернулись из аренды. Подопечные Маурисио Почеттино также расстались с рядом игроков, которые были не основными.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона АПЛ.

    В настоящий момент коллектив из Ньюкасла имеет в своем активе 40 очков и находится на восьмой позиции в турнирной таблице.

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  • 08/03/2024

    • За 27 туров «сороки» смогли 57 раз поразить ворота соперника, но 45 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «бело-черные» разгромили «Вулверхэмптон» (3:0), а до этого крупно уступили «Арсеналу» (1:4).

    Перед этим же «Ньюкасл» сыграл вничью с «Бонмутом» и выиграл у «Ноттингема» (3:2).

    Также между этими играми подопечные Эдди Хау победили «Блэкберн» по пенальти и пробились в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграют против «Манчестер Сити».

    Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Жоэлинтон, Ник Поп, Мэтт Таргетт, Киран Триппьер и Каллам Уилсон.

    Состояние команды: «Ньюкасл» уже прилично отстает от еврокубковой зоны, поэтому уже вряд ли сможет догнать соперников, а в Кубке впереди игра против «Манчестер Сити», где также шансов не так и много.

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    Зимой «Ньюкасл» пополнился только Альфи Харрисоном, а вот ушли из команды ряд игроков, которые отправились по арендам.

    Статистика для ставок

    • «Челси» не может обыграть «Ньюкасл» на протяжении 5 матчей

    • «Ньюкасл» забил в каждом из последних 12 матчей во всех турнирах

    • «Челси» проиграл только 1 из последних 12 матчей на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.10, а победа «Ньюкасла» — в 3.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.47, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.70.

    Прогноз: команды можно назвать примерно равными и выступают они в последнее время плюс-минус одинаково, поэтому вполне вероятным исходом противостояния кажется ничья.

    Ставка: ничья за 4.10.

    Прогноз: обе команды любят как забивать, так и пропускать, поэтому ожидаем результативный футбол и минимум четыре забитых мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл» с коэффициентом 4.10. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
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