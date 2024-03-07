«Астон Вилла» сыграет дома с «Тоттенхэмом» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» продолжает претендовать на попадание в зону Лиги Чемпионов, расположившись на четвертой позиции в турнирной таблице. Их ближайший соперник по матчу находится строчкой ниже и при игре в запасе отстает от бирмингемцев на пять очков.

На данный момент подопечные Унаи Эмери имеют в своем активе 55 очков в 27-ми матчах: 17 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 59:37.

В этот четверг бирмингемцы играли в Амстердаме против «Аякса» в рамках первого матча 1/8 Лиги конференций и не сумели распечатать ворота соперника (0:0). «Астон Вилла» набрала неплохой ход в АПЛ, одержав три победы кряду. Коллектив Унаи Эмери набрал максимум очков в матчах против «Фулхэма» (2:1), «Ноттингем Форест» (4:2) и «Лутона» (3:2).

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. На счету «Тоттенхэма» 50 очков в 26-ти матчах и отставание в пять пунктов от четвертой «Астон Виллы».

Подопечные Энджа Постекоглу одержали 15 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили 6 раз. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 55:39.

У «Тоттенхэма» три победы в пяти последних матчах АПЛ. Также за этот отрезок лондонцы по разу сыграли вничью и уступили. В прошедшее воскресенье «шпоры» дома одержали волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1), забив три гола после 76-й минуты. Отличились Вернер, Ромеро и Сон.

Личные встречи

В матче первого круга сильнее оказалась «Астон Вилла» (2:1). Всего в 10-ти последних встречах на счету «Тоттенхэма» 6 побед, бирмингемцы выиграли 4 раза. Стоит отметить, что три крайних матча остались за «Астон Виллой».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.89.