10 марта в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» пройдет поединок 28-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» сыграет против «Тоттенхэма». Начало — в 16:00 по мск. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: В этот сезоне дружина Унаи Эмери замахнулась на Лигу чемпионов. Сейчас она пребывает с 55 очками на заветной четвертой строке и на пять пунктов опережает пятую позицию.

«Астон Вилла» в текущем розыгрыше АПЛ выиграла 16 встреч из 26 проведенных, четыре раза сыграла вничью и шесть матчей проиграла, разница мячей составляет 59:37.

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Последние матчи: Клуб из Бирменгема в преддверии этого поединка сыграл на выезде вничью 0:0 с амстердамским «Аяксом» в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций, выступая далеко не основой. А в чемпионате он вышел победителем из трех последних встреч. В прошлом туре он в гостях одолел «Лутон» 3:2.

Не сыграют: Из-за повреждений встречу пропустят Эмилиано Буэндия, Бубакар Камара и Тайрон Мингс.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Львы» не проигрывают вот уже как четыре матча кряду. В этом отрезке они расписали одну мировую и добились трех викторий.

Однако перед этим они смогли отпраздновать всего лишь одну викторию за шесть встреч в различных турнирах и трижды уступали в этом отрезке. А в периоде последних 12 поединков «бордово-голубые» не смогли отличиться только в трех случаях.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на пятой позицию в таблице АПЛ. У лондонской команды на счету 50 очков и отставание от четвертой в пять баллов при игре в запасе.

Дружина Анге Постекоглу в текущем первенстве выиграла 15 встреч из 26, а также шесть раз уступала и пять игр свела вничью. Разница мячей составляет 55:39.

Последние матчи: На прошлых выходных «шпоры» на своем поле в волевом стиле обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 3:1, а туром ранее они в домашнем поединке неожиданно уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

Не сыграют: Райан Сессеньон и Манор Соломон пребывают в лазарете.

Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Тоттенхэм» уступил только в одном матче из семи последних. Помимо этого в данном периоде лондонцы расписали еще две ничьи и добились четырех викторий.

В отрезке же минувших 12 встреч первенства лондонцы отпраздновали семь победных результатов.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» на своем поле отличалась во всех матчах этого сезона во всех турнирах

«Тоттенхэм» в этом чемпионате забивал в каждом проведенном поединке

«Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» в трех предыдущих очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 2.48, победа «Тоттенхэма» — 2.65, ничья — 4.26.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

Прогноз: От противостояния столь результативных команд стоит ждать обмена забитыми мячами и верхового исхода. В общем, статистика здесь указывает ставить на такой исход — ТБ 3,5 + обе забьют.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 1.89.

Прогноз: Также еще ставим здесь на то, что первый проведенный мяч не заставит себя долго ждать и будет забит до 20-й минуты. Так как зачастую поединки с участием этих команд приносят ранние голы.

Ставка: Первый гол будет забит до 20-й минуты за 2.10.