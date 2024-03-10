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    «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» продлят свои результативные серии

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
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    «Астон Вилла»
    10 марта в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» пройдет поединок 28-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» сыграет против «Тоттенхэма». Начало — в 16:00 по мск. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2024 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 16:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: В этот сезоне дружина Унаи Эмери замахнулась на Лигу чемпионов. Сейчас она пребывает с 55 очками на заветной четвертой строке и на пять пунктов опережает пятую позицию.

    «Астон Вилла» в текущем розыгрыше АПЛ выиграла 16 встреч из 26 проведенных, четыре раза сыграла вничью и шесть матчей проиграла, разница мячей составляет 59:37.

    Астон Вилла — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Клуб из Бирменгема в преддверии этого поединка сыграл на выезде вничью 0:0 с амстердамским «Аяксом» в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций, выступая далеко не основой. А в чемпионате он вышел победителем из трех последних встреч. В прошлом туре он в гостях одолел «Лутон» 3:2.

    Не сыграют: Из-за повреждений встречу пропустят Эмилиано Буэндия, Бубакар Камара и Тайрон Мингс.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Львы» не проигрывают вот уже как четыре матча кряду. В этом отрезке они расписали одну мировую и добились трех викторий.

    Однако перед этим они смогли отпраздновать всего лишь одну викторию за шесть встреч в различных турнирах и трижды уступали в этом отрезке. А в периоде последних 12 поединков «бордово-голубые» не смогли отличиться только в трех случаях.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на пятой позицию в таблице АПЛ. У лондонской команды на счету 50 очков и отставание от четвертой в пять баллов при игре в запасе.

    Дружина Анге Постекоглу в текущем первенстве выиграла 15 встреч из 26, а также шесть раз уступала и пять игр свела вничью. Разница мячей составляет 55:39.

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    • Последние матчи: На прошлых выходных «шпоры» на своем поле в волевом стиле обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 3:1, а туром ранее они в домашнем поединке неожиданно уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Райан Сессеньон и Манор Соломон пребывают в лазарете.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Тоттенхэм» уступил только в одном матче из семи последних. Помимо этого в данном периоде лондонцы расписали еще две ничьи и добились четырех викторий.

    В отрезке же минувших 12 встреч первенства лондонцы отпраздновали семь победных результатов.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» на своем поле отличалась во всех матчах этого сезона во всех турнирах

    • «Тоттенхэм» в этом чемпионате забивал в каждом проведенном поединке

    • «Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» в трех предыдущих очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 2.48, победа «Тоттенхэма» — 2.65, ничья — 4.26.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: От противостояния столь результативных команд стоит ждать обмена забитыми мячами и верхового исхода. В общем, статистика здесь указывает ставить на такой исход — ТБ 3,5 + обе забьют.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 1.89.

    Прогноз: Также еще ставим здесь на то, что первый проведенный мяч не заставит себя долго ждать и будет забит до 20-й минуты. Так как зачастую поединки с участием этих команд приносят ранние голы.

    Ставка: Первый гол будет забит до 20-й минуты за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.89. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» продлят свои результативные серии
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