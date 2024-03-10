ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях «Ростов» — «Краснодар»Подарок для «Зенита». Ростовчане обыграли «Краснодар», убив чемпионскую интригу Эдди ХауНет худа без добра. Проблемы «Челси» и «Ньюкасла» спасают Почеттино и Хау от увольнения
    Все новости спорта

    Сможет ли «Спартак» одержать первую победу после зимней паузы?

    «Спартак» — «Факел». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, РПЛ, 10 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Факел Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»
    10 марта в рамках 20-го тура тура российской Премьер-лиги «Спартак» в родных стенах сыграет против «Факела». Начало игры — в 19:00 по мск. «Спартак» — «Факел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Марта 2024 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Факел Факел
  • Воронеж
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе после 19-и туров. «Спартак» вполне может побороться за высокие места по итогам чемпионата, но у команды точно есть проблемы.

    Сначала бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия перстал попадать в стартовый состав команды, а потом форвард «красно-белых» Квинси Промес был задержан в Дубае, причем неизвестно, в какой момент нападающий сможет вернуться.

    Спартак — Факел: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.574.056.60Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошедшем туре «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), так и не сумев отличиться. «Красно-белые» смогли выдержать натиск «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге.

    В последних 5-и матчах в РПЛ «Спартак» проиграл только «Ахмату» (1:2), трижды выиграл и 1 раз сыграл вничью. За этот период «красно-белые» забили 8 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Томаш Тавареш (травма), Даниил Хлусевич (перебор желтых карточек) и Квинси Промес (личные проблемы).

    Состояние команды: «Спартак» показывает неплохие результаты в последнее время, команда точно будет претендовать на высокие места. Несмотря на это, «красно-белые» не слишком много забили в нынешнем сезоне (27 голов за 19 встреч).

    Последний раз «Спартак» обыгрывал «Факел» в прошлом сезоне РПЛ (3:2). В том матче «красно-белые» вырвали победу на 87-й минуте, а Квинси Промес оформил дубль.

    «Факел»

    Турнирное положение: Команда постепенно выбирается из нижней части таблицы в РПЛ, занимая после 19-и туров 11-е место с 22 очками в активе.

    Стоит отметить, что «Факел» очень мало забивает в нынешнем сезоне (16 мячей), но при этом имеет отличную оборонительную линию (20 пропущенных голов).

  • Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара»
  • Реакция российских спортивных СМИ на центральный матч первого весеннего тура РПЛ
  • 03/03/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре «Факел» также, как и «Спартак» сыграл вничью. В 19-м туре воронежцы поделили очки с «Пари НН» (1:1), упустив минимальное преимущество на 64-й минуте.

    В последних 4-х матчах РПЛ до зимней паузы «Факел» трижды сыграла вничью и 1 раз проиграл. За этот период команда забила всего 2 гола при 3-х пропущенных.

    Не сыграет: Вячеслав Якимов (перебор желтых карточек).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Факел» точно является одной из самых неуступчивых команд в лиге. К тому же, воронежцы занимают 7-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 9 очков из 30-и возможных в гостях.

    В нынешнем сезоне «Факел» уже обыгрывал «Спартак». В рамках 13-го тура РПЛ воронежцы одолели «красно-белых» со счетом 2:0, забив все свои голы во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах в РПЛ «Факел» непременно играл вничью

    • За последние 3 матча в РПЛ «Спартак» пропустил только 1 гол

    • В 4-х из 5-и последних очных встреч команды пробивали тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.95, а победа «Факела» — в 6.00.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.04, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.

    Прогноз: В большинстве последних очных встречах команды играли результативно.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.04.

    Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» одержит уверенную победу над «Факелом».

    Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1) за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Енисей — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Волгарь — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Валенсия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аугсбург — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Факел» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Спартак» одержать первую победу после зимней паузы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры