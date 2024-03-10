10 марта в рамках 20-го тура тура российской Премьер-лиги «Спартак» в родных стенах сыграет против «Факела». Начало игры — в 19:00 по мск. «Спартак» — «Факел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе после 19-и туров. «Спартак» вполне может побороться за высокие места по итогам чемпионата, но у команды точно есть проблемы.

Сначала бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия перстал попадать в стартовый состав команды, а потом форвард «красно-белых» Квинси Промес был задержан в Дубае, причем неизвестно, в какой момент нападающий сможет вернуться.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), так и не сумев отличиться. «Красно-белые» смогли выдержать натиск «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге.

В последних 5-и матчах в РПЛ «Спартак» проиграл только «Ахмату» (1:2), трижды выиграл и 1 раз сыграл вничью. За этот период «красно-белые» забили 8 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Томаш Тавареш (травма), Даниил Хлусевич (перебор желтых карточек) и Квинси Промес (личные проблемы).

Состояние команды: «Спартак» показывает неплохие результаты в последнее время, команда точно будет претендовать на высокие места. Несмотря на это, «красно-белые» не слишком много забили в нынешнем сезоне (27 голов за 19 встреч).

Последний раз «Спартак» обыгрывал «Факел» в прошлом сезоне РПЛ (3:2). В том матче «красно-белые» вырвали победу на 87-й минуте, а Квинси Промес оформил дубль.

«Факел»

Турнирное положение: Команда постепенно выбирается из нижней части таблицы в РПЛ, занимая после 19-и туров 11-е место с 22 очками в активе.

Стоит отметить, что «Факел» очень мало забивает в нынешнем сезоне (16 мячей), но при этом имеет отличную оборонительную линию (20 пропущенных голов).

Последние матчи: В прошедшем туре «Факел» также, как и «Спартак» сыграл вничью. В 19-м туре воронежцы поделили очки с «Пари НН» (1:1), упустив минимальное преимущество на 64-й минуте.

В последних 4-х матчах РПЛ до зимней паузы «Факел» трижды сыграла вничью и 1 раз проиграл. За этот период команда забила всего 2 гола при 3-х пропущенных.

Не сыграет: Вячеслав Якимов (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Факел» точно является одной из самых неуступчивых команд в лиге. К тому же, воронежцы занимают 7-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 9 очков из 30-и возможных в гостях.

В нынешнем сезоне «Факел» уже обыгрывал «Спартак». В рамках 13-го тура РПЛ воронежцы одолели «красно-белых» со счетом 2:0, забив все свои голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах в РПЛ «Факел» непременно играл вничью

За последние 3 матча в РПЛ «Спартак» пропустил только 1 гол

В 4-х из 5-и последних очных встреч команды пробивали тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.95, а победа «Факела» — в 6.00.

ТБ 2.5 оценивается в 2.04, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.

Прогноз: В большинстве последних очных встречах команды играли результативно.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.04.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» одержит уверенную победу над «Факелом».

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1) за 2.02.