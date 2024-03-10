ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Канчельскис«Американские хозяева "МЮ" думают только о деньгах». Андрей Канчельскис — о титульной гонке в Англии, интриге в РПЛ и своем новом клубе Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях «Ростов» — «Краснодар»Подарок для «Зенита». Ростовчане обыграли «Краснодар», убив чемпионскую интригу
  • 13:17
    • «Урал» — «Зенит»: стартовые составы команд
  • 10:39
    • «Жирона» может подписать двух игроков «Шахтера»
  • 10:01
    • Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллс
    Все новости спорта

    «Марсель» продлит победную серию, а «Вольфсбург» забьет «Байеру»

    Экспресс дня 10 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, французской Лиге 1 и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В «Бернли», похоже, смирились с тем, что этот сезон уже не спасти. 13 очков после 27 туров — это полный провал.

    «Бернли» не одержал ни одной победы и потерпел семь поражений в девяти предыдущих матчах.

    Несмотря на ужасные результаты, руководство клуба почему-то до сих пор не уволило Венсана Компани, хотят этот шаг напрашивался еще в первой половине сезона.

    У «Вест Хэма» ранее на этой неделе был непростой матч с «Фрайбургом» в 1/8 финала Лиги Европы. «Молотобойцы» проиграли на поле немецкого клуба со счетом 0:1.

    Но перед этим команда Дэвида Мойеса одержала две яркие победы в рамках АПЛ — над «Брентфордом» и «Эвертоном».

    Все прогнозы на АПЛ

    Вряд ли «Вест Хэм» упустит возможность добавить в свою копилку еще три очка. «Бернли» , к слову, проиграл девять из 13 гостевых матчей в АПЛ.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.70.

    «Марсель» — «Нант»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марсель» после увольнения Дженнаро Гаттузо одержал четыре яркие победы, которые стали большим сюрпризом на фоне мучений команды в остальных матчах.

    Есть подозрение, что руководство «Марселя» угадало с тренером, хотя изначально назначение 70-летнего Жан-Луи Гассе казалось не самой лучшей затеей.

    Несколько дней назад «Марсель» разбил на своем поле «Вильярреал» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Интересно, что испанскую команду возглавляет Марселино, уволенный в начале сезона из провансальского клуба.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Перед этим команда Гассе выиграла у донецкого «Шахтера», «Монпелье» и «Клермона». На этом отрезке «Марсель» забил 16 мячей, шесть из которых на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.

    «Нант», скорее всего, не справится с таким «Марселем». «Канарейки» в последнее время неплохо играли в гостях, но сейчас их ждет встреча с командой, которая почувствовала уверенность в своих силах.

    Ставка: победа «Марселя» за 1.48.

    «Байер» — «Вольфсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер» в этот четверг был невероятно близок к первому поражению в сезоне. Но, к счастью, невероятная беспроигрышная серия продолжается.

    «Фармацевты» сыграли вничью с «Карабахом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы — 2:2.

    «Байер» уступал на поле азербайджанского клуба со счетом 0:2, но все-таки сумел избежать поражению. Патрик Шик забил второй гол уже в компенсированное время.

    Команда Хаби Алонсо продлила серию до 35 матчей. На этом отрезке у нее 30 побед и пять ничьих.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Но при этом есть ощущение, что у «Байера» вот-вот начнется спад. От этого никто не застрахован, учитывая плотность футбольного календаря.

    В общем, лучше сделать ставку на голы, не факт, что «Байер» будет в оптимальном состоянии после сложной игры с дерзким «Карабахом».

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Волгарь — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Валенсия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аугсбург — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 10 марта с коэффициентом 3.84. Дата матча: 10.03.2024. Экспресс. «Марсель» продлит победную серию, а «Вольфсбург» забьет «Байеру»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры