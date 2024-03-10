В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, французской Лиге 1 и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Хэм» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

В «Бернли», похоже, смирились с тем, что этот сезон уже не спасти. 13 очков после 27 туров — это полный провал.

«Бернли» не одержал ни одной победы и потерпел семь поражений в девяти предыдущих матчах.

Несмотря на ужасные результаты, руководство клуба почему-то до сих пор не уволило Венсана Компани, хотят этот шаг напрашивался еще в первой половине сезона.

У «Вест Хэма» ранее на этой неделе был непростой матч с «Фрайбургом» в 1/8 финала Лиги Европы. «Молотобойцы» проиграли на поле немецкого клуба со счетом 0:1.

Но перед этим команда Дэвида Мойеса одержала две яркие победы в рамках АПЛ — над «Брентфордом» и «Эвертоном».

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Вряд ли «Вест Хэм» упустит возможность добавить в свою копилку еще три очка. «Бернли» , к слову, проиграл девять из 13 гостевых матчей в АПЛ.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.70.

«Марсель» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» после увольнения Дженнаро Гаттузо одержал четыре яркие победы, которые стали большим сюрпризом на фоне мучений команды в остальных матчах.

Есть подозрение, что руководство «Марселя» угадало с тренером, хотя изначально назначение 70-летнего Жан-Луи Гассе казалось не самой лучшей затеей.

Несколько дней назад «Марсель» разбил на своем поле «Вильярреал» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Интересно, что испанскую команду возглавляет Марселино, уволенный в начале сезона из провансальского клуба.

Перед этим команда Гассе выиграла у донецкого «Шахтера», «Монпелье» и «Клермона». На этом отрезке «Марсель» забил 16 мячей, шесть из которых на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Нант», скорее всего, не справится с таким «Марселем». «Канарейки» в последнее время неплохо играли в гостях, но сейчас их ждет встреча с командой, которая почувствовала уверенность в своих силах.

Ставка: победа «Марселя» за 1.48.

«Байер» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» в этот четверг был невероятно близок к первому поражению в сезоне. Но, к счастью, невероятная беспроигрышная серия продолжается.

«Фармацевты» сыграли вничью с «Карабахом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы — 2:2.

«Байер» уступал на поле азербайджанского клуба со счетом 0:2, но все-таки сумел избежать поражению. Патрик Шик забил второй гол уже в компенсированное время.

Команда Хаби Алонсо продлила серию до 35 матчей. На этом отрезке у нее 30 побед и пять ничьих.

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Но при этом есть ощущение, что у «Байера» вот-вот начнется спад. От этого никто не застрахован, учитывая плотность футбольного календаря.

В общем, лучше сделать ставку на голы, не факт, что «Байер» будет в оптимальном состоянии после сложной игры с дерзким «Карабахом».

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.53.

Общий коэффициент — 3.84.