В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Веллс Фарго Центр» 26 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Филадельфия» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» осложнила себе задачу выхода во второй раунд плей-офф баскетболиьной ассоциации. Дело в том, что команда проиграла в гостевой серии «Нью-Йорку» (101:104, 104:111).

Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» три баскетболиста. Точно не сыграет в матче против «Нью-Йорка» Роберт Ковингтон из-за травмы колена. Под вопросом участие Де'Энтони Мелтон (травма спины), может не сыграть и лидер команды Джоэл Эмбиид, у игрока серьезная травма колена, которая его беспокоит с начала сезона.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: До противостояния с «Нью-Йорком» игроки «Филадельфии» выдали девятиматчевую победную серию. «76-е» нанесли поражения «Майами» (105:104, 109:105), «Бруклину» (107:86), «Орландо» (125:113), «Детройту» (120:102), «Сан-Антонио» (133:126), «Мемфису» (116:96), «Оклахоме» (109:105) и «Торонто» (135:120).

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Нью-Йорк» уверенно стремится к выходу во второй раунд плей-офф НБА. «Никсы» выиграли два домашних матча у «Филадельфии». Во второй встрече (104:101) лучшего показателя добился Джален Брансон, который отправил в кольцо соперника 24 очка. До трипл-дабла баскетболисту не хватило 2 подборов и 4 передач.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Под вопросом участие Митчелла Робинсона, у которого врачи диагностировали травму лодыжки.

Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» увеличилась до семи матчей. В регулярном чемпионате «никсы» выиграли у «Бруклина» (111:107), «Бостона» (118:109), «Чикаго» (120:119, 128:117) и «Милуоки» (122:109).

Статистика для ставок

В плей-офф «Нью-Йорк» дважды переиграл «Филадельфию» (104:101, 111:104)

Победная серия «Нью-Йорка» составляет 7 матчей

У «Филадельфии» прервалась выигрышная серия, которая состояла из 9 встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Нью-Йорка» — 2.87.

ТБ 204 и ТМ 204 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Нью-Йорк» набрал хороший ход, забрав две домашние игры себе перед ответной серией игр. К том же «никсы» не проигрывали уже 9 матчей. Ставим на новою победу гостевого клуба.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.87.

Прогноз: Можно сыграть на форе «Нью-Йорка», чтобы подстраховаться.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+5.5) с коэффициентом 1.93.