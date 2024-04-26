В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Айлендерс» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Айлендерс»

Путь к плей-офф: В течение всего регулярного сезона ньюйоркцам с Лонг-Айленда приходилось доказывать свою конкурентоспособность в борьбе за плей-офф, которую они закончили на седьмом месте на Востоке с 94 очками на счету.

Последние матчи: Выйдя на «Каролину», команда Патрика Руа автоматически вписалась в компанию главных претендентов на вылет в первом раунде. К ее сожалению, на текущий момент все к этому идет с учетом двух гостевых поражений.

Однако если в первой игре «Айлендерс» стали жертвой ощутимого разрыва в классе и не реализовали все то статистическое преимущество, которое имели по ходу трех периодов (1:3), то второй матч они обязаны были заканчивать по-другому на фоне сложившихся в нем событий.

К 4-й минуте третьего периода «Айлс» разрывали «Каролину» 3:0, но почему-то бросили играть, оставив на Илью Варламова на растерзание форвардам «Харрикейнз». Так, хозяевам в Роли досталась волевая победа (5:3), а ньюйоркцы закончили встречу с 12 бросками в створ ворот.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Предстоящую игру пропустит Скотт Мэйфилд.

Состояние команды: «Айлендерс» всеми силами пытались зацепиться за результат на льду «Каролины» и нередко смотрелись лучшего большого соперника. Тем не менее в важнейших отрезках матча «Айлс» теряли самообладание, будто боясь собственного преимущества.

«Каролина»

Путь к плей-офф: По ходу сезона команде из Роли пришлось прибавлять, так как старт регулярки оказался откровенно слабым.

Зато на финише чемпионата «Каролина» была одним из претендентов на Президентский Кубок, уступив его в итоге «Рейнджерс». В 82 матчах «Харрикейнз» набрали 111 очков и заняли второе место в Восточной конференции.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора, ощущая свое превосходство над соперником, сразу же взялась за дело. Уверенная игра у собственных ворот и относительно хорошая реализация (11,54%) обеспечили «Кейнс» победу в первом матче (3:1).

В игре №2 ситуация стала катастрофической, когда ошибки «Каролины» привели к трем пропущенным шайбам. Но мощно проведенный третий период позволил состояться безумному камбэку, который хозяева оформили буквально за минуту (5:3).

Не сыграют: Матч в Нью-Йорке пропустит Йеспер Фаст. Под вопросом участие Бретта Песке.

Состояние команды: Морально-волевой характер, с помощью которого «Каролина» вытащила безнадежный матч, подтверждает все те тезисы, которые подчеркивали превосходство команды над соперником, которому явно не хватает уверенности.

Статистика для ставок

Дома «Айлендерс» никому не проигрывают в течение пяти матчей

В четырех встречах из предыдущих пяти на домашнем льду «Айлендерс» не пропускали больше двух голов

«Каролина» забрасывала минимум 3 шайбы в пяти последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 3.11, ничья — в 4.53, а победа «Каролины» — в 2.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: С учетом того безумия, которое происходило во втором матче, становится очевидно, что в Нью-Йорке «Каролине» будет еще труднее. Тем не менее эта команда входит в число претендентов на финал и с ее игровым тонусом сейчас все в порядке. На выезде «Харрикейнз» смогут выступить не хуже, чем дома.

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 1.98.

Прогноз: На территории «Айлендерс» ожидается напряженное соперничество, в котором осторожность у своих ворот будет задвинута на второй план. Однако даже в таких условиях гостям хватит умений, чтобы добиться очередного успешного результата.

Ставка: «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.13.