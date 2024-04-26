ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матеус НиколауНиколау встретится с Перезом, Силва подерется против Липски. Анонс карда UFC Vegas 91 Сергей Семак — тренер «Зенита»Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза ХавиКака, Роналдиньо, Хави? Игроки, которых мы хотели бы видеть возобновившими карьеру
    Все новости спорта

    «Каролина» готова зажечь на льду «Айлендерс»?

    «Айлендерс» — «Каролина». Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 26 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Гюнцель
    В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Айлендерс» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Айлендерс»

    Путь к плей-офф: В течение всего регулярного сезона ньюйоркцам с Лонг-Айленда приходилось доказывать свою конкурентоспособность в борьбе за плей-офф, которую они закончили на седьмом месте на Востоке с 94 очками на счету.

    Последние матчи: Выйдя на «Каролину», команда Патрика Руа автоматически вписалась в компанию главных претендентов на вылет в первом раунде. К ее сожалению, на текущий момент все к этому идет с учетом двух гостевых поражений.

    Однако если в первой игре «Айлендерс» стали жертвой ощутимого разрыва в классе и не реализовали все то статистическое преимущество, которое имели по ходу трех периодов (1:3), то второй матч они обязаны были заканчивать по-другому на фоне сложившихся в нем событий.

    К 4-й минуте третьего периода «Айлс» разрывали «Каролину» 3:0, но почему-то бросили играть, оставив на Илью Варламова на растерзание форвардам «Харрикейнз». Так, хозяевам в Роли досталась волевая победа (5:3), а ньюйоркцы закончили встречу с 12 бросками в створ ворот.

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: Предстоящую игру пропустит Скотт Мэйфилд.

    Состояние команды: «Айлендерс» всеми силами пытались зацепиться за результат на льду «Каролины» и нередко смотрелись лучшего большого соперника. Тем не менее в важнейших отрезках матча «Айлс» теряли самообладание, будто боясь собственного преимущества.

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: По ходу сезона команде из Роли пришлось прибавлять, так как старт регулярки оказался откровенно слабым.

    Зато на финише чемпионата «Каролина» была одним из претендентов на Президентский Кубок, уступив его в итоге «Рейнджерс». В 82 матчах «Харрикейнз» набрали 111 очков и заняли второе место в Восточной конференции.

    Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора, ощущая свое превосходство над соперником, сразу же взялась за дело. Уверенная игра у собственных ворот и относительно хорошая реализация (11,54%) обеспечили «Кейнс» победу в первом матче (3:1).

  • Новый взгляд на драфт НХЛ 2023: Мичков, Карлссон, Фантилли и другие
  • Самое время убедиться в правильности некоторых решений
  • 20/04/2024

    • В игре №2 ситуация стала катастрофической, когда ошибки «Каролины» привели к трем пропущенным шайбам. Но мощно проведенный третий период позволил состояться безумному камбэку, который хозяева оформили буквально за минуту (5:3).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Не сыграют: Матч в Нью-Йорке пропустит Йеспер Фаст. Под вопросом участие Бретта Песке.

    Состояние команды: Морально-волевой характер, с помощью которого «Каролина» вытащила безнадежный матч, подтверждает все те тезисы, которые подчеркивали превосходство команды над соперником, которому явно не хватает уверенности.

    Статистика для ставок

    • Дома «Айлендерс» никому не проигрывают в течение пяти матчей

    • В четырех встречах из предыдущих пяти на домашнем льду «Айлендерс» не пропускали больше двух голов

    • «Каролина» забрасывала минимум 3 шайбы в пяти последних гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 3.11, ничья — в 4.53, а победа «Каролины» — в 2.11.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

    Прогноз: С учетом того безумия, которое происходило во втором матче, становится очевидно, что в Нью-Йорке «Каролине» будет еще труднее. Тем не менее эта команда входит в число претендентов на финал и с ее игровым тонусом сейчас все в порядке. На выезде «Харрикейнз» смогут выступить не хуже, чем дома.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 1.98.

    Прогноз: На территории «Айлендерс» ожидается напряженное соперничество, в котором осторожность у своих ворот будет задвинута на второй план. Однако даже в таких условиях гостям хватит умений, чтобы добиться очередного успешного результата.

    Ставка: «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Карацев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тюмень — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Алания — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Акрон — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монтгомери — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Химки — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Диас Акоста — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Айлендерс» — «Каролина» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» готова зажечь на льду «Айлендерс»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры