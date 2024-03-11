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    «Лацио» и «Удинезе» много не забьют

    «Лацио» — «Удинезе». Ставка (к. 3.45) и прогноз на Серию А 11 марта 2024 года

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    «Лацио»
    «Лацио» — «Удинезе». Матч пройдет в рамках 28-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Лацио» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Марта 2024 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Лацио»

    Турнирное положение: команда из Рима является крепким середняком текущего сезоне Серии А.

    В настоящий момент римляне имеют в своем активе 40 очков и располагаются на девятом месте в турнирной таблице. Римский коллектив на шесть пунктов отстает от еврокубковой зоны.

    Лацио — Удинезе: коэффициенты букмекеров

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    «Бело-небесно-голубые» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах столичная команда проиграла «Милану» (0:1) и «Фиорентине» (1:2), а до этого «орлы» переиграли «Торино».

    Перед этим коллектив из столицы Италии также уступил «Болонье» (1:2), но обыграл «Кальяри».

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    Также между этими играми «орлята» вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Баварии» (1:0, 0:3).

    Не сыграют: «бело-голубые» не смогут рассчитывать в этой игре на травмированных Николо Ровеллу и Патрика, а также на дисквалифицированных Адама Марушича, Луку Пеллегрини и Маттео Гендузи.

    Состояние команды: в этом сезоне «Лацио» уже вряд ли сможет попасть в Лигу чемпионов, однако за место в еврокубках побороться подопечным Маурицио Сарри еще по силам.

    Также римляне продолжают борьбу в Кубке Италии и в полуфинале сыграют против «Ювентуса», поэтому имеют неплохие шансы зацепиться за трофей.

    Зимой «Лацио» смог приобрести только Винченцо Ди Джианни, а вот ушли из команды Тома Башич, Робин Кейн и Алессандро Росси, которые были далеко не основными.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: коллектив из города Удине борется за выживание в этом сезоне итальянской Серии А.

    Сейчас «черно-белые» располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице и имеют в своем активе 24 очка. Они только на один пункт опережают зону вылета.

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    • «Маленькие зебры» за 27 матчей смогли 26 раз поразить ворота соперников и 41 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре фриульцы поделили очки с «Салернитаной» (1:1), а до этого уступили «Дженоа» (0:2).

    Перед этим «Удинезе» также сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) и смог сенсационно победить «Ювентус» (1:0).

    Не сыграют: главный тренер команды Габриеле Чоффи не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Яку Бийола, Жерара Деулофеу и Энцо Эбоссе, а также на дисквалифицированных Уолласа и Фести Эбоселе.

    Состояние команды: главной задачей «Удинезе» является сохранение прописки в элите. На большее команда в этом сезоне уже претендовать не сможет.

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    Именно решение данной задачи и даст ответ, удачный ли это сезон для команды.

    Во время зимнего трансферного окна «Удинезе» смог подписать только Лаутаро Джаннетти, а также команда отдала по арендам целый ряд игроков, среди которых, например, Адам Масина, Этье Камара и Домингос Кина.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» не может выиграть у «Лацио» на протяжении 7 матчей

    • «Лацио» проиграл 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Удинезе» не может забить больше 1 мяча за игру на протяжении 6 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.45, а победа «Удинезе» — в 4.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: в последнее время обе команды играют крайне невыразительно и не радуют своих болельщиков. Думается, что игра будет близка к ничейной и может так и завершиться.

    Ставка: ничья за 3.45.

    Прогноз: соперники мало забивают в последних матчах, поэтому вряд ли порадуют болельщиков обилием голов. Думается, что они не пробьют тотал и не забьют 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70

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    Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Удинезе» с коэффициентом 3.45. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на футбол. «Лацио» и «Удинезе» много не забьют
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