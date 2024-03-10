«Оренбург» — «Балтика»: счет матча 1:0, обзор гола

«Оренбург» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил нападающий «Оренбурга» Химми Марин на 81-й минуте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Оренбург — Балтика 1:0
Голы: : (9'), 1:0 Химми Марин (81') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Иван Башич, Лукас Вера, Ярослав Михайлов, Брайан Мансилья, Дмитрий Воробьёв, Thompson J. Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Роберто Фернандес, Данила Козлов, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко, Кристиян Бистрович, Джоэль Фамейе, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Предупреждения: Матиас Перес (16'), Кирилл Капленко (45+3')
После этого матча «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции с 14-ю баллами.