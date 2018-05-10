Дзюба наслаждается атмосферой в тульском «Арсенале»

Нападающий «Арсенала»рассказал, что многие не верили в него, когда он ушел в аренду в тульский клуб.

«Каждый день нужно что-то доказывать в нашем мире спорта. Каждый день ты должен быть лучшим, стараться быть лучшим не только на словах, но и на деле.

Поэтому я пришел в таком состоянии ожидания, потому что многие не верили, многие говорили, что я спекся или что-то еще, уже не хочет играть, не может.

Я пришел с определенными амбициями, но пришел в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят. В целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием», — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди.