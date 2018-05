Заа — лучший игроком АПЛ в апреле

Официальный сайт английской Премьер-лиги сообщает, что нападающий «Кристал Пэлас»получил награду «Игрок месяца в АПЛ» за апрель.

Ивуарийский форвард в прошлом месяце принял участие в четырех матчах своей команды, забив 4 мяча. Благодаря им «Кристал Пэлас» одержал две ничьих, а также дважды сыграл вничью.

На звание лучшего игрока апреля также были номинированы Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

