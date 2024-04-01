В рамках 40-го тура чемпионата Англии 1 апреля пройдет матч «Лидс» — «Халл Сити». Начало — 22:00 (мск). «Лидс» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» в нынешнем сезоне пытается вернуться в АПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» лишь на один пункт отстает от лидирующего «Ипсвича». Да и оборона команды самая ннадежная в лиге — всего 30 пропущенных мячей.

Лидс — Халл Сити: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.434.707.00Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разочаровала. «Лидс» не сумел одолеть «Уотфорд» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота лишь 3.

Причем «Лидс» не проигрывал в 5 своих последних матчах. Команда имеет сильный по именам состав, и явно готова прибавить.

Не сыграют: Уилфред Гнонто, Илиян Груев, Паскаль Стрейк — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лидс» выглядит весьма симпатично. Да и глубины состава точно должно хватить.

Матчи против «Халл Сити» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Лидс» выиграл 2 раза при одной коллизии.

При этом «Лидс» не обыгрывает «тигров» уже 4 года. Да и травма одного из лидеров команды Гнонто явно несвоевременна.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» в нынешнем сезоне сражаются за выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 9 строчке таблицы.

Причем «Халл Сити» отстает от топ-6 на 6 зачетных баллов. Да и пропускает команда немало: 48 мячей в 38 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. «Халл Сити» дома уступил «Сток Сити» (0:2).

Более того, в 5 последних поединках команда 4 раза сыграла вничью при одной коллизии. В этих матчах было забито 4 мяча при 6 пропущенных.

Правда, «Халл Сити» не побеждает уже на протяжении 5 матчей. Да и вообще, в игровом механизме «тигров» что-тот разладилось.

Не сыграют: Лиэм Делап — травмирован. Джейкоб Гривз — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Халл Сити» явно не блещет игрой и результатами. Да и травма одного из лидеров случилась Лиэма Делапа очень некстати…

Без Делапа атака «тигров» выглядит бледновато. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

А вот проигрывает команда уж слишком часто. В пассиве у «Халл Ситиа» аж 12 поражений в текущем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Халл Сити» постарается извлечь максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Лидс» не проигрывает 5 матчей кряду

Безвыигрышная серия «Халл Сити» составляет 5 матчей

«Тигры» не побеждают «Лидс» более 5 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.13.

Прогноз: «Лидс» нынче выглядит сильнее оппонента, и наверняка сыграет с позиции силы.

«Тигры» в последних матчах откровенно не впечатляют, да и «Лидс» намерен напрямую выйти в АПЛ.

Ставка: Фора «Лидса» -1.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.13