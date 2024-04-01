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    Уверенная виктория «Лидса»

    «Лидс» — «Халл Сити». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Халл Сити»
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    Патрик Бэмфорд
    В рамках 40-го тура чемпионата Англии 1 апреля пройдет матч «Лидс» — «Халл Сити». Начало — 22:00 (мск). «Лидс» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Апреля 2024 года
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    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» в нынешнем сезоне пытается вернуться в АПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лидс» лишь на один пункт отстает от лидирующего «Ипсвича». Да и оборона команды самая ннадежная в лиге — всего 30 пропущенных мячей.

    Лидс — Халл Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разочаровала. «Лидс» не сумел одолеть «Уотфорд» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота лишь 3.

    Причем «Лидс» не проигрывал в 5 своих последних матчах. Команда имеет сильный по именам состав, и явно готова прибавить.

    Не сыграют: Уилфред Гнонто, Илиян Груев, Паскаль Стрейк — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лидс» выглядит весьма симпатично. Да и глубины состава точно должно хватить.

    Матчи против «Халл Сити» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Лидс» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    При этом «Лидс» не обыгрывает «тигров» уже 4 года. Да и травма одного из лидеров команды Гнонто явно несвоевременна.

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» в нынешнем сезоне сражаются за выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 9 строчке таблицы.

    Причем «Халл Сити» отстает от топ-6 на 6 зачетных баллов. Да и пропускает команда немало: 48 мячей в 38 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. «Халл Сити» дома уступил «Сток Сити» (0:2).

    Более того, в 5 последних поединках команда 4 раза сыграла вничью при одной коллизии. В этих матчах было забито 4 мяча при 6 пропущенных.

    Правда, «Халл Сити» не побеждает уже на протяжении 5 матчей. Да и вообще, в игровом механизме «тигров» что-тот разладилось.

    Не сыграют: Лиэм Делап — травмирован. Джейкоб Гривз — дисквалифицирован.

    Состояние команды: ныне «Халл Сити» явно не блещет игрой и результатами. Да и травма одного из лидеров случилась Лиэма Делапа очень некстати…

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    Без Делапа атака «тигров» выглядит бледновато. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

    А вот проигрывает команда уж слишком часто. В пассиве у «Халл Ситиа» аж 12 поражений в текущем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Халл Сити» постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» не проигрывает 5 матчей кряду

    • Безвыигрышная серия «Халл Сити» составляет 5 матчей

    • «Тигры» не побеждают «Лидс» более 5 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.13.

    Прогноз: «Лидс» нынче выглядит сильнее оппонента, и наверняка сыграет с позиции силы.

    «Тигры» в последних матчах откровенно не впечатляют, да и «Лидс» намерен напрямую выйти в АПЛ.

    Ставка: Фора «Лидса» -1.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.13

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    Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Халл Сити» с коэффициентом 2.21. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Лидса»
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