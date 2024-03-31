Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» может проиграть «Реалу» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити»в очередной раз пожаловался на плотность календаря.

По мнению Гвардиолы, это может сказаться на игре его команды в матчах с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы играем 3 апреля с "Астон Виллой" в 22:15. Уже 6 апреля матч с "Кристал Пэлас" в 14:30, в 14:30!

После этого во вторник мы отправимся в Мадрид.

У "Реала" есть девять дней на подготовку, девять дней! Мне нравится мысль: "Дайте мне еще один день, потому что разница очень велика". Без шансов», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет 9 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.