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    Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» может проиграть «Реалу» в ЛЧ

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз пожаловался на плотность календаря.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По мнению Гвардиолы, это может сказаться на игре его команды в матчах с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Мы играем 3 апреля с "Астон Виллой" в 22:15. Уже 6 апреля матч с "Кристал Пэлас" в 14:30, в 14:30!

    После этого во вторник мы отправимся в Мадрид.

    У "Реала" есть девять дней на подготовку, девять дней! Мне нравится мысль: "Дайте мне еще один день, потому что разница очень велика". Без шансов», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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