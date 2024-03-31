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    Ковальчук назвал команду, которая выиграет Кубок Гагарина

    Хоккей Локомотив Металлург Мг Спартак Авангард
    Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук поделился мнением о перекрестном плей-офф КХЛ.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Трактором», а магнитогорский «Металлург» — с «Автомобилистом».

    «Всегда интересно что-то новое. Я думаю, и болельщикам новая формула любопытна. Так получилось, что в третий раунд вышли эти клубы. У одних что-то получилось, у других — нет.

    Был седьмой матч между "Авангардом" и "Локомотивом". Круто… Будем дальше наблюдать, смотреть. Я думаю, впереди нас ждет немало сюрпризов.

    Кто выиграет Кубок Гагарина? Я думаю, "Локомотив". Я против всех поиграл. И мне кажется, "Локомотив" заслужил, они через многое прошли. Тот же тренер Игорь Никитин у них из ЦСКА приехал. Он знает, как побеждать.

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    • У них есть хорошие лидеры, возрастные ребята, которые много выигрывали. Думаю, что у них есть очень хорошие шансы.

    Но повторюсь, что этот плей-офф непредсказуем. "Трактор" здорово играл в серии с Динамо», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

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