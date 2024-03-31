Ковальчук назвал команду, которая выиграет Кубок Гагарина

Нападающий «Спартака»поделился мнением о перекрестном плей-офф КХЛ.

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Трактором», а магнитогорский «Металлург» — с «Автомобилистом».

«Всегда интересно что-то новое. Я думаю, и болельщикам новая формула любопытна. Так получилось, что в третий раунд вышли эти клубы. У одних что-то получилось, у других — нет.

Был седьмой матч между "Авангардом" и "Локомотивом". Круто… Будем дальше наблюдать, смотреть. Я думаю, впереди нас ждет немало сюрпризов.

Кто выиграет Кубок Гагарина? Я думаю, "Локомотив". Я против всех поиграл. И мне кажется, "Локомотив" заслужил, они через многое прошли. Тот же тренер Игорь Никитин у них из ЦСКА приехал. Он знает, как побеждать.

У них есть хорошие лидеры, возрастные ребята, которые много выигрывали. Думаю, что у них есть очень хорошие шансы.

Но повторюсь, что этот плей-офф непредсказуем. "Трактор" здорово играл в серии с Динамо», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».