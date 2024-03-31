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    «Локомотив» согласовал контракт с экс-вратарем «Спартака»

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    Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин продолжит карьеру в «Локомотиве».

    Антон Митрюшкин
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    Антон Митрюшкин

    Митрюшкин успешно прошел медосмотр в московском клубе, сообщает «Чемпионат».

    По данным источника, «Локомотив» официально объявит о будущем трансфере 28-летнего голкипера после игры с «Краснодаром».

    Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 31 марта, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Transfermarkt оценивает стоимость Митрюшкина в 500 тысяч евро.

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