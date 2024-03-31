«Локомотив» согласовал контракт с экс-вратарем «Спартака»

Антон Митрюшкин Фото: globallookpress.com
Митрюшкин успешно прошел медосмотр в московском клубе, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, «Локомотив» официально объявит о будущем трансфере 28-летнего голкипера после игры с «Краснодаром».
Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 31 марта, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
Transfermarkt оценивает стоимость Митрюшкина в 500 тысяч евро.
Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.