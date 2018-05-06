«Кардифф» вернулся в английскую Премьер-лигу

В заключительном 46-м туре Чемпионшипасыграл вничью с(0:0) и сохранил второе место в таблице, позволяющее в следующем сезоне сыграть в АПЛ.

Ранее в элиту досрочно вышел «Вулверхэмптон», а третью путевку разыграют между собой в плей-офф «Фулхэм», «Астон Вилла», «Мидлсбро» и «Дерби Каунти». Поединки традиционно пройдут на «Уэмбли».

В Лигу 1 отправились «Барнсли», «Бертон Альбион» и «Сандерленд». Стоит отметить, что «Халл Сити», который начинал сезон под руководством Леонида Слуцкого, закончил 18-м и остался в Чемпионшипе.

Звание лучшего бомбардира турнира досталось сразу двум игрокам — Льюису Грэббану из «Астон Виллы» и Матею Выдре, представляющему «Дерби».