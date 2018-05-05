«Сток Сити» уступил дома «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

Благодаря этой победе «Кристал Пэлас» набрал 41 очко и поднялся на 11-ю позицию, тогда как «Сток Сити» с 30 пунктами потерял все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.
Чемпионат Испании. 37-й тур
«Сток Сити» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (1:0)
Голы: Шакири (43) — Макартур (68), ван Анхольт (86)«Сток Сити»: Батлэнд — Джонсон (Кэмпбелл, 77), Шоукросс (к), Зума, Питерс — Шакири, Аллен, Ндиайе, Бауэр — Диуф, Крауч (Собхи, 67)«Кристал Пэлас»: Хеннесси — ван Анхольт, Сахо, Томкинс, Уорд (Келли, 40) — Лофтус-Чик, Кабай (Бентеке, 63), Миливоевич (к), Макартур — Заха, Таунсенд (Шлуп, 88)Предупреждения: Бауэр (63), Джонсон (64), Ндиайе (81), Питерс (85), Шакири (89) — Миливоевич (54), Томкнис (64)