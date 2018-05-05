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    «Эвертон» избежал поражения в игре с «Саутгемптоном»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:1.

    На 56-й минуте «святые» вышли вперед благодаря точному удару Нейтана Редмонда.

    На 85-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Майи Йосиды.

    А на шестой компенсированной минуте ко второму тайму «ириски» отыгрались усилиями Тома Дэвиса.

    «Саутгемптон» набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Эвертон» с 49 баллами располагается на восьмой позиции.

    Чемпионат Англии. 37-й тур
    «Эвертон» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 – 56 Редмонд, 1:1 – 90+6 Дэвис.«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка (Классен, 80), Бейнс, Коулмэн, Кин, Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис, Влашич (Ньяссе, 58), Болази (Фунес Мори, 46), Тосун.«Саутгемптон»: Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Тадич (Уорд-Проуз, 70), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Соареш, Остин (Лонг, 76).Предупреждения: Остин (45), Ромеу (53), Йосида (71), Шнайдерлин (77), Худт (90+3), Лонг (90+6), Дэвис (90+6).Удаление: Йосида (85).
    Команды пригнутся и сыграют «ниже»«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая
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