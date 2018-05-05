«Эвертон» избежал поражения в игре с «Саутгемптоном»

Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:1.
На 56-й минуте «святые» вышли вперед благодаря точному удару Нейтана Редмонда.
На 85-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Майи Йосиды.
А на шестой компенсированной минуте ко второму тайму «ириски» отыгрались усилиями Тома Дэвиса.
«Саутгемптон» набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Эвертон» с 49 баллами располагается на восьмой позиции.
Чемпионат Англии. 37-й тур
«Эвертон» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – 56 Редмонд, 1:1 – 90+6 Дэвис.«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка (Классен, 80), Бейнс, Коулмэн, Кин, Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис, Влашич (Ньяссе, 58), Болази (Фунес Мори, 46), Тосун.«Саутгемптон»: Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Тадич (Уорд-Проуз, 70), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Соареш, Остин (Лонг, 76).Предупреждения: Остин (45), Ромеу (53), Йосида (71), Шнайдерлин (77), Худт (90+3), Лонг (90+6), Дэвис (90+6).Удаление: Йосида (85).