«Эвертон» избежал поражения в игре с «Саутгемптоном»

сыграл вничью св домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:1.

На 56-й минуте «святые» вышли вперед благодаря точному удару Нейтана Редмонда.

На 85-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Майи Йосиды.

А на шестой компенсированной минуте ко второму тайму «ириски» отыгрались усилиями Тома Дэвиса.

«Саутгемптон» набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Эвертон» с 49 баллами располагается на восьмой позиции.