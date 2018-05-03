ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» подаст в суд на Федерацию футбола Италии из-за Манчини

    РФПЛ Футбол России Зенит Сборная Италии Футбол Италии Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Зенит» собирается подать в суд на Федерацию футбола Италии, которая ведет переговоры с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини по поводу его назначения на пост наставника сборной Италии.

    По данным издания, «Зенит» недоволен, что переговоры идут в преддверии важных матчей в чемпионате России. Если Манчини покинет клуб до конца контракта, который истекает в 2022 году, сине-бело-голубые намерены требовать выплату неустойки.

    Напомним, 53-летний Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня 2017 года. Контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

    Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул
  • СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина
    •
  • 03/05
    • Полузащитник «Рубина» объявит о завершении карьеры
  • 03/05
    • Пилипчук покинет «Спартак» по окончании сезона
  • 02/05
    • Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»
  • 02/05
    • Дзагоев готовится к матчу с тульским «Арсеналом»
  • 02/05
    • «Вулверхэмптон» претендует на Азмуна
  • 02/05
    • В интернете появились варианты новой формы «Зенита»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Подробный разбор
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
  • ЧМ-2018: Девиз для сборной, нехватка билетов и конец долгостроям
  • Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018
    •
  • Главные интриги европейских чемпионатов
  • Изучаем, кто отправится в Лигу чемпионов, а кто — на понижение в классе
    •
  • Великолепный Навас, забивающий Бензема и безнадежный Левандовски
  • Герои и неудачники по итогам противостояния «Реала» и «Баварии»
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Игра с другого конца
  • «Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
  • 2,20
    •
  • «Марсель» мчится к домашнему финалу
  • «Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая
  • 1,93
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:35
    • Сарр продлил контракт с «Марселем»
  • 12:23
    • Китайский клуб готов платить Иньесте 27 миллионов евро в год
  • 10:06
    • Полузащитник «Рубина» объявит о завершении карьеры
  • Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
    • 2,08Завтра в 22:00
  • Поможет ли «Севилье» возвращение Капарроса?
  • «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 мая
    • 1,83Завтра в 22:00
  • 09:54
    • Навас и Мане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • «Амьен» даст бой чемпиону
  • «Амьен» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 мая
    • 1,67Завтра в 21:45
  • 09:42
    • Гендиректор «Тосно» не видит причин для недопуска команды к еврокубкам
  • 08:49
    • Курскому «Авангарду» разрешили пройти процедуру лицензирования через УЕФА
  • 08:34
    • Пилипчук покинет «Спартак» по окончании сезона
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    • 02:28
  • 00:51
    • Ди Франческо: Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах
  • 00:43
    • Клопп: Мы заслужили место в финале на 100%
  • 00:26
    • Робертсон: Эти болельщики заслужили быть в финале
  • 00:13
    • Вейналдум: Мы с нетерпением ждем финала
  • 00:08
    • Хендерсон: Мы просто не можем обойтись без проблем
  • 23:52
    • Черчесов: Объявим расширенный список сборной раньше 14 мая
  • 23:38
    • «Ливерпуль» уступил «Роме», но вышел в финал Лиги чемпионов
  • 22:56
    • «Вулверхэмптон» претендует на Азмуна
  • 22:26
    • Игнатьев: Пятая колонна? Семин имел в виду не команду
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус