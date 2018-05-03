«Зенит» подаст в суд на Федерацию футбола Италии из-за Манчини

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Зенит» собирается подать в суд на Федерацию футбола Италии, которая ведет переговоры с главным тренером петербургской командыпо поводу его назначения на пост наставника сборной Италии.

По данным издания, «Зенит» недоволен, что переговоры идут в преддверии важных матчей в чемпионате России. Если Манчини покинет клуб до конца контракта, который истекает в 2022 году, сине-бело-голубые намерены требовать выплату неустойки.

Напомним, 53-летний Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня 2017 года. Контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай».