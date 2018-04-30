СМИ: У Салаха конфликт с египетской федерацией

Нападающий «Ливерпуля»недоволен действиями Египетской футбольной ассоциации, сообщает Ahram.

Причина разногласий между сторонами — изображение футболиста на самолете EgyptAir, который перевозит футболистов национальной команды.

Ранее с обвинениями в адрес организации выступил агент Салаха Рами Аббас, фирме которого принадлежат права. Представитель футболиста утверждает, что чиновники не могут бесплатно использовать изображение Салаха.

«Я очень расстроен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно», — написал Салах в своем Twitter.

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом вопросе.