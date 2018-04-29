«Селтик» унизил «Рейнджерс» и выиграл чемпионат Шотландии

В составе победителей дубль сделал Одсонн Эдуар, также отличились Джеймс Форрест, Том Рогич и Каллум Макгрегор.
Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига. 35-й тур
«Селтик» — «Рейнджерс» — 5:0 (3:0)
Голы: Эдуард, 14 (1:0). Эдуард, 41 (2:). Форрест, 45 (3:0). Рогич, 47 (4:0). Макгрегор, 53 (5:0).