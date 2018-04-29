ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Селтик» унизил «Рейнджерс» и выиграл чемпионат Шотландии

    Селтик Рейнджерс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Футболисты «Селтика»
    На фото:Футболисты «Селтика»
    «Селтик» разгромил «Рейнджерс» в матче 35-го тура чемпионата Шотландии — 5:0 (3:0).

    В составе победителей дубль сделал Одсонн Эдуар, также отличились Джеймс Форрест, Том Рогич и Каллум Макгрегор.

    Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.

    Чемпионат Шотландии. Премьер-лига. 35-й тур
    «Селтик» — «Рейнджерс» — 5:0 (3:0)
    Голы: Эдуард, 14 (1:0). Эдуард, 41 (2:). Форрест, 45 (3:0). Рогич, 47 (4:0). Макгрегор, 53 (5:0).
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • 1,53
    •
  • В «Театре» будет бойкое представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
  • 1,89
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 17:50
    • «Ренн» одержал волевую победу над «Тулузой»
  • 17:38
    • Иванович получил травму в матче с ЦСКА и рискует пропустить ЧМ-2018
  • 16:17
    • «Кротоне» разгромил «Сассуоло»
  • РФПЛ. «Спартак» одолел «Амкар», «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара».
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • 16:08
  • 15:53
    • «Спартак» в Перми одолел «Амкар»
  • 15:45
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • Примера. «Реал» обыграл «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • 15:29
  • 15:25
    • «Жирона» в большинстве не смогла обыграть «Хетафе»
  • 15:15
    • Штиндль пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
  • 14:55
    • Чакыр рассудит «Реал» и «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов
  • 14:10
    • «Молодежка» «Краснодара» обыграла «Локомотив»
  • 13:51
    • Десайи назвал Бразилию, Аргентину и Германию фаворитами ЧМ-2018
  • 13:36
    • «Кьево» уволил главного тренера
  • 13:19
    • Аджоев считает победу над «Анжи» заслуженной
  • 13:07
    • Зе Луиш и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»
  • 12:36
    • Анчелотти отказался возглавить сборную Италии
  • 12:18
    • Венгер около месяца будет раздумывать о своем будущем
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    • 11:36
  • 10:53
    • Полетанович: Матч с «Ростовом» для «Тосно» как финал
  • 10:44
    • ЦСКА необходимо побеждать «Зенит», заявил Фернандес
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус