«Селтик» унизил «Рейнджерс» и выиграл чемпионат Шотландии

разгромилв матче 35-го тура чемпионата Шотландии — 5:0 (3:0).

В составе победителей дубль сделал Одсонн Эдуар, также отличились Джеймс Форрест, Том Рогич и Каллум Макгрегор.

Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.