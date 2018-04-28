«Рома» разгромила «Кьево», Джеко оформил дубль

Римскаяодержала домашнюю победу над(4:1) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Счет в матче на 9-й минуте открыл чешский нападающий хозяев Патрик Шик. На 40-й минуте Эдин Джеко удвоил преимущество римлян.

А на 56-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил бразильский защитник Жуан Жесус. «Кьево» мог сократить отставание, но Роберто Инглесе не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

На 65-й Стефан Эль-Шаарави сделал счет крупным, а две минуты спустя Эдин Джеко оформил дубль.

«Кьево» отквитал один мяч на 88-й минуте — Роберто Инглесе сумел забить с игры.

«Рома» с 70 очками на 3-м месте, а «Кьево» на 17-м месте — 31 очко.