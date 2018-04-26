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    В Бразилии появится статуя Педро Роши

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    Педро Роша
    На фото:Педро Роша
    Отец нападающего «Спартака» Педро Роши заказал бронзовую статую сына в полный рост, сообщает Globo.

    Статуя весом 200 кг изображена в форме «Гремио» с номером 32 на спине, под которым Роша выступал за бразильскую команду с 2014 по 2017 год.

    В составе «Гремио» Роша провел 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он помог клубу стать обладателем Кубка Бразилии, оформив дубль в первой финальной игре с «Атлетико Минейро».

    В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.


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