Гвардиола: Новые рекорды, которые мы можем установить, будут мотивировать команду

Главный тренер «Манчестер Сити»похвалил игроков за профессионализм и блестящую игру в матче 35-го тура Премьер-лиги против «Суонси» ( 5:0 ).

«Важно держать высокую планку, и сегодня мы играли так же, как и на протяжении сезона.

Мы рады видеть, что болельщики наслаждаются нашей игрой, и хотим показывать красивый футбол.

В футболе всегда есть место для роста. Новые рекорды, которые мы можем установить к концу сезона, будут мотивировать команду – мы продемонстрировали это сегодня.

Важно хорошо завершить сезон для болельщиков. У нас будет пара дней на отдых, а потом начнем подготовку к матчу с "Вест Хэмом". Хотим, чтобы последние матчи сезона запомнились болельщикам, особенно домашние.

Сегодня на стадионе была замечательная атмосфера! Чем лучше мы играем, тем больше чувствуем единство с нашими болельщиками», — приводит слова специалиста официальный сайт «горожан».