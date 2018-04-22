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    «Манчестер Сити» забил пять мячей «Суонси»

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    В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Суонси» — 5:0.

    Счёт на 12-й минуте открыл полузащитник Давид Сильва, а спустя четыре минуты Рахим Стерлинг удвоил преимущество «Манчестер Сити».

    Во втором тайме отличились полузащитники Кевин Де Брёйне на 54-й минуте и Бернарду Силва на 64-й минуте, а также нападающий Габриэл Жезус, поставивший победную точку на 64-й минуте.

    «Манчестер Сити», набрав 90 очков, занимает первое место в турнирной таблице английского первенства. «Суонси Сити» (33) – на 17-й строчке.

    Чемпионат Англии. 35-й тур
    «Манчестер Сити» – «Суонси» – 5:0 (2:0)
    Голы: Сильва, 12 (1:0). Стерлинг, 16 (2:0). Де Брейне, 54 (3:0). Бернарду Силва, 64 (4:0). Габриэл Жезус, 88 (5:0).Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 64 (вратарь).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Данилу, Ляпорт, Сильва, Гюндоган, Делф (Менди, 75), Де Брейне (Туре, 65), Стерлинг (Фоден, 71), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.«Суонси»: Фабяньски, Ольссон (Абрахам, 75), Нотон, Фернандес (Бартли, 67), ван дер Хорн, Моусон, Кинг, Ки Сон Ен (Клукас, 65), Кэрролл, А.Айю, Дж.Айю.Предупреждение: Ольссон, 40.
    «Горожане» сыграют с охоткой«Манчестер Сити» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 35-го тура первенства Англии по футболу 22 апреля
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