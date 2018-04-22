«Манчестер Сити» забил пять мячей «Суонси»

«Манчестер Сити», набрав 90 очков, занимает первое место в турнирной таблице английского первенства. «Суонси Сити» (33) – на 17-й строчке.

Во втором тайме отличились полузащитники Кевин Де Брёйне на 54-й минуте и Бернарду Силва на 64-й минуте, а также нападающий Габриэл Жезус , поставивший победную точку на 64-й минуте.

Счёт на 12-й минуте открыл полузащитник Давид Сильва , а спустя четыре минуты Рахим Стерлинг удвоил преимущество «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 35-го тура первенства Англии по футболу 22 апреля

«Горожане» сыграют с охоткой «Манчестер Сити» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 35-го тура первенства Англии по футболу 22 апреля

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