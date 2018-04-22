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    «Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Саутгемптон Челси
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Челси» обыграл «Саутгемптон» (2:0) в полуфинальном матче Кубка Англии, проходившем на стадионе «Уэмбли».

    Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Фабрегас отдал передачу на Азара, бельгиец блестяще обработал мяч и передал его в ноги Оливье Жиру, который слаломным проходом обыграл двоих защитников «Саутгемптона» и вратаря, отправив мяч в пустые ворота

    А на 81-й минуте победную точку поставил Альваро Мората. Мягкий заброс Аспиликуэты дошел до испанского нападающего, выигравшего второй этаж и вколотившего мяч головой точно в угол ворот Маккарти.

    В другом полуфинальном матче «Манчестер Юнайтед» накануне обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

    Финальный матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» пройдёт 19 мая.

    Матч будет трудовым«Челси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на полуфинальный матч Кубка Англии по футболу 22 апреля
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