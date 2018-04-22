«Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии

Лондонскийобыграл(2:0) в полуфинальном матче Кубка Англии, проходившем на стадионе «Уэмбли».

Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Фабрегас отдал передачу на Азара, бельгиец блестяще обработал мяч и передал его в ноги Оливье Жиру, который слаломным проходом обыграл двоих защитников «Саутгемптона» и вратаря, отправив мяч в пустые ворота

А на 81-й минуте победную точку поставил Альваро Мората. Мягкий заброс Аспиликуэты дошел до испанского нападающего, выигравшего второй этаж и вколотившего мяч головой точно в угол ворот Маккарти.

В другом полуфинальном матче «Манчестер Юнайтед» накануне обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

Финальный матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» пройдёт 19 мая.