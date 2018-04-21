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    ФНЛ: «Крылья Советов» победили «Зенит-2», «Ротор» обыграл «Луч-Энергию»

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    «Зенит-2» — «Крылья Советов»
    На фото:«Зенит-2» — «Крылья Советов»
    Состоялось еще два матча 34-го тура ФНЛ. «Зенит-2» принимал «Крылья Советов», а «Ротор»«Луч-Энергию».

    Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

    В составе «Крыльев» отличились защитник Тарас Бурлак и нападающий Сергей Корниленко.

    Встреча в Волгограде завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

    В составе «Ротора» забивали Хызыр Апаев, Мухаммад Султонов, Владислав Сысуев и Андрей Горбанец. У «Луча-Энергии» мячи на счету Андрея Мязина и Дмитрия Маляки.

    В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» идут на третьем месте (73 очка). «Ротор» — 14-й (37 очков), «Луч-Энергия» — 16-я (35 очков), а «Зенит-2» — 19-й (31 очко).

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