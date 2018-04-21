ФНЛ: «Крылья Советов» победили «Зенит-2», «Ротор» обыграл «Луч-Энергию»

Состоялось еще два матча 34-го тура ФНЛ.принимал, а

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Крыльев» отличились защитник Тарас Бурлак и нападающий Сергей Корниленко.

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Ротора» забивали Хызыр Апаев, Мухаммад Султонов, Владислав Сысуев и Андрей Горбанец. У «Луча-Энергии» мячи на счету Андрея Мязина и Дмитрия Маляки.

В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» идут на третьем месте (73 очка). «Ротор» — 14-й (37 очков), «Луч-Энергия» — 16-я (35 очков), а «Зенит-2» — 19-й (31 очко).