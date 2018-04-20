РФС не станет наказывать Денисова за оскорбление допинг-офицера

Российский футбольный союз (РФС) не намерен наказывать полузащитника «Локомотива»за оскорбление допинг-офицера.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили ТАСС в пресс-службе организации.

Напомним, Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля, за что был оштрафован на один миллион рублей руководством «Локомотива».