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    Инсинье: Мы очень сильны и всегда стремимся к победе

    Серия A Футбол Италии Наполи Удинезе Календарь Серии А
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    Лоренцо Инсинье
    На фото:Лоренцо Инсинье
    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура чемпионата Италии над «Удинезе» (4:2) и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом».

    «Здорово, что нам удалось приблизиться к "Ювентусу" на расстояние в четыре очка, но мы знаем, что ещё ничего не сделали. Сейчас мы лишь сумели заработать три очка. В данный момент мы наслаждаемся этой победой, но уже начиная с завтрашнего дня начнём подготовку к следующей игре, которая будет определяющей в борьбе за титул. В матче с "Ювентусом" должен победить сильнейший.

    Порой "Наполи" удаётся побеждать, даже если команда играет не лучшим образом. Это означает, что мы очень сильны и всегда стремимся к победе», — цитирует Инсинье Sky Sport Italia.

    Встреча «Ювентуса» и «Наполи» состоится 24 апреля в Турине и начнется в 21:45 по мск.

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