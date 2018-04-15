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    «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

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    Болельщики «Зенита»
    На фото:Болельщики «Зенита»
    По итогам 12 домашних матчей «Зенита» в этом сезоне чемпионата России стадион «Санкт-Петербург» посетили 528 099 зрителей, а средняя заполняемость составила 44 008 человек, информирует пресс-служба клуба.

    Таким образом, «сине-бело-голубые» стали недосягаемы для ближайших преследователей и удержат уверенное лидерство до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости конкурентов. Они добились нового рекорда по средней посещаемости за сезон.

    Предыдущий рекорд установила «Алания» в 1995 году — тогда на игры команды из Владикавказа в среднем ходили 33 467 болельщиков. Следом располагался московский «Спартак» (32 760 в сезоне-2016/17).

    Кроме того, «сине-бело-голубые» продолжают удерживать 32-ю строчку в рейтинге самых посещаемых команд Европы, опережая «Порту», «Спортинг», «Наполи», «Челси», «Валенсию», «Рому» и «Ювентус».

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