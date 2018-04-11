Бедный Павел

Возвращение на Родину

В сезоне 2014/15 Погребняк уже третий сезон играл за английский «Рединг», владельцем которого, незадолго до перехода тура форварда стал молодой российский бизнесмен Антон Зингаревич.

С «Редингом» Павел успел попылить в АПЛ, после чего вылетел в Чемпионшип. Дела шли неплохого — за сезон нападающий отправил 7 мячей в ворота соперников, являлся игроком основы, а в следующем сезоне мог стать самым высокооплачиваемым форвардом Чемпионшипа.

По условиям контракта, заключённого ещё в 2012-м, его зарплата с сезона 15/16 должна была возрасти до 2.5 млн фунтов.

Но на бывшую звезду «Зенита» положило свой глаз московское «Динамо», чему в «Рединге» явно обрадовались.

Руководство бело-голубых около года уговаривало Павла вернуться на Родину и смогло его убедить сделать выбор в пользу «Динамо» лишь предложив долгосрочный контракт: сроком на три года, с зарплатой около 2 миллионов евро в год.

Перешел в «Динамо» по двум причинам. Первая – желание главного тренера, чтобы я у него играл. Вторая – срок контракта. Три года. В Англии мой договор действовал еще сезон. А что произойдет после его окончания, я не понимал. Павел Погребняк

Триумфально вернуться в Россию не удалось — в первом матче Погребняка «Динамо» проиграло со счетом 0:4.

Первые 6 матчей сезона 2015/16 за бело-голубых (включая кубковый с «Локомотивом» Лиски) получились для Павла безголевыми, а в игре с ЦСКА он получил травму.

Отличиться форвард сумел лишь в октябре 2015, в матче со «Спартаком», проигранным в итоге со счетом 2:3.

Андрей Кобелев Главный тренер «Динамо» Я сам больше всех переживаю за Погребняка. Может быть, больше него самого. Я пригласил его в команду. К сожалению, забивать из таких ситуаций я его научить не могу. Моменты есть, убойные моменты, но я не могу ответить, почему он не забивает.

Медовый месяц кончился

Этот мяч так и остался единственным для Погребняка в 19 матчах за московский клуб в том сезоне.

К кону сезона перед «Динамо» во весь рост встала перспектива вылета в ФНЛ и руководство бело-голубых задумалось о расставании с форвардом.

В ключевом для борьбы за выживание матче с «Амкаром» Павел впервые за долгое время вышел в стартовом составе, но уже на 5-й минуте получил травмы и досрочно закончил сезон, наблюдая за вылетом «Динамо» в качестве зрителя.

В межсезонье руководство «Динамо» затаив дыхание следило за переговорами Погребняка с оставшимися в РФПЛ «Томью» и «Уфой».

Сам футболист и его агент говорили о европейских вариантах. В итоге так ни с кем договориться и не удалось — зарплату Павла российским клубам было сложно потянуть, а европейским — обосновать.

Первая ссора

Погребняк остался в «Динамо» на сезон 2016/17, осенью отыграл четыре матча, а зимой между ним и клубом вспыхнул первый конфликт.

В декабре 2016 года форвард отправился в РФС с жалобой на работодателя, который не доплатил игроку 33 миллиона рублей.

РФС обязал клуб погасить задолженность, а на следующий день «Динамо» выступило с заявлением.

У нас действительно есть задолженности по зарплате перед определенными футболистами, именно им клуб неоднократно предлагал совместно решить вопрос дальнейшего трудоустройства и урегулировать финансовые взаимоотношения. Некоторые футболисты не хотят идти на компромисс и продолжают оставаться на балансе клуба. Заявление «Динамо»

Справедливости ради, Павел Погребняк был не единственным игроком, перед которым у «Динамо» были долги по зарплате, просто самым высокооплачиваемым.

К январю «Динамо» закрыло долги перед Денисовым и Дьяковым, а вот с Погребняком расплатиться никак не могло.

Окончательно урегулировать финансовый спор и вновь получить разрешение на регистрацию новичков удалось лишь к маю 2017 года.

Все это время «Динамо» усиленно искало варианты дальнейшего трудоустройства игрока, добралось даже до Австралии, но Павел оставался непоколебим и не хотел покидать уютное место в столице.

Евгений Муравьев Гендиректор «Динамо» Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши. У него еще год действует контракт с «Динамо», но Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо».

Надо ли говорить, что ни одного мяча в ФНЛ форвард за сезон не забил, хотя и времени отличиться у него было немного — как правило Погребняк стабильно выходил в концовке на 10 минут, приняв участие в 8 встречах.

Идеальный контракт Погребняка

В сезоне 2017/18 «Динамо» вернулось в Премьер-лигу, но Павел Погребняк вышел на поле лишь в сентябре — впервые за четыре месяца.

Форвард сыграл за бело-голубых в товарищеском матче со сборной России, который кончился поражением.

В чемпионате Павел сыграл всего один матч, в конце октября выйдя на замену в игре с «Тосно» (0:1) . В общей сложности он провел на поле 25 минут за сезон.

Голами в РФПЛ он, разумеется, тоже не отличился, зато он успел забить три мяча в четырех матчах за дубль «Динамо», что немного вернуло ему уверенность в себе. Хотя вряд ли ссылка в дубль сильно повышает уверенность.

Осенью же «Динамо» вновь решило избавиться от столь дорогостоящего актива — по словам члена общественно-экспертного совета «Динамо» Сергея Степашина, следственные органы начали изучать сделки прежнего руководства клуба, пытаясь найти нарушения.

Но контракт Погребняка был составлен идеально.

Владимир Стржалковский Глава ВФСО «Динамо» Контракт грамотно составлен. Похоже, что все составители контракта приложили максимум усилий к тому, чтобы он был составлен именно в таком жестком варианте, который практически невозможно изменить. Вот и мы не можем. Контракт Погребняка – железобетонный. Уйти игрок может только туда, куда сам согласится. Но в ведущие клубы пока, к сожалению, не зовут. Обязанность Павла по контракту – приезжать на тренировки. Эти обязанности он прилежно исполняет – приезжает и интенсивно тренируется.

Попался!

В счастью для «Динамо», им на помощь пришел человеческий фактор. 9 декабря 2017 года брат Павла Погребняка, Кирилл, выложил в Инстаграм фото, на котором он вместо с братом запечатлен на трибуне туринского стадиона на матче «Ювентус» — «Интер».

Some serious football tonight🇮🇹💪🏽 Публикация от @ poga8 9 Дек 2017 в 11:36 PST

Проблема в том, что ради поездки в Италию, Павел прогулял матч 20-го тура чемпионата России. Погребняк «сказался больным» и уже в 9 утра преодолел границу России, хотя в 14:00 его команда начала матч против «Анжи» (2:0).

Официального разрешения уехать у него не было, а по договору даже отсутствующий в заявке игрок должен находиться с командой до и после матча.

Юристы московского клуба радостно вцепились в форварда. Сначала появилась информация, что поездка в Турин обернется форварду штрафом как минимум в 130 тысяч евро, а потом всплыли более интересные подробности.

В договоре нападающего с клубом обнаружился интересный пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение игрока произойдет из-за прогула.

В результате перед Погребняком встала альтернатива — разрывать контракт или платить штраф.

Пока длилось разбирательство, Погребняк усугубил свое положение, приняв участие в товарищеском турнире выпускников академии «Спартака».

Камнем преткновения стала форма, в которой Павел выходил на поле. Якобы, он сыграл в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму adidas, а у «Динамо» контракт с Nike. «Тем самым был нанесен репутационный урон клубу», — заявили представители «Динамо».

На самом деле вне команды футболист волен одеваться в что угодно. Дело было не в репутационном ущербе, а в том, что в этом матче нападающий рисковал получить травму по собственной вине, что является грубым нарушением контракта.

В данном случае позиция бело-голубых выглядела мягко говоря сомнительно, но уж очень им хотелось расстаться с Погребняком.

Хотя экономия была не слишком большой — около полумиллиона евро, ведь контракт Павла заканчивался летом 2018 года.

В итоге в конце января «Динамо» расторгло соглашение с Погребняком в одностороннем порядке, выплатив ему три оклада вместо положенных шести.

В приказе о расторжении договора говорилось о системности нарушений — помимо прогула матча с «Анжи» и странной истории с турниром ветеранов, форварду припомнили езду в нетрезвом виде, стоившую ему лишения прав.

Погребняк наносит ответный удар

Павел не стал унывать, перебрался в «Тосно» на зарплату в 10 раз меньше, чем была в «Динамо», и приготовился к ответной атаке.

Ведь на помощь ему пришел тот самый юрист, который помогал ему составить контракт — Михаил Прокопец, который, по свидетельствам очевидцев, добивается успеха в 99% (тем самым 1% стало «кокаиновое дело» Романа Еременко).

Так что форвард чувствовал себя более чем уверенно, оспаривая обвинения в свой адрес. Линию защиты он выбрал интересную, заявив, что он не знал, за какой состав «Динамо» играет и поэтому тупо запутался, приезжать ему или нет на матч.

А никаких санкций, претензий и быть не могло. Все было абсолютно прозрачно: это был мой выходной, а в последних четырех матчах я выступал за дублирующий состав и к основе не привлекался, даже в запас. Все произошедшее – это спланированная кампания, направленная на дискредитацию моей репутации. Чтобы вы понимали: за свою карьеру я не пропустил ни одной тренировки. А здесь речь идет вообще об игре. Да, они выписали какие-то штрафные санкции. Этот вопрос лучше адресовать моим юристам. Безусловно, мы будем это оспаривать. Обращение в Палату по разрешению споров РФС состоится в ближайшее время. Павел Погребняк

В итоге игрок потребовал с бело-голубых 60 миллионов рублей. Нападающий насчитал, что клуб задолжал ему около 13 миллионов рублей.

Еще 47 миллионов он хотел получить с «Динамо» за досрочное расторжение контракта. По мнению футболиста клуб не имел права разрывать с ним договор.

Также Погребняк настаивал, что РФС должен запретить «Динамо» брать новых футболистов, пока клуб полностью с ним не расплатится.

В ответ клуб решил активировать тот самый пункт, по которому Погребняк должен был заплатить штраф в 20 миллионов евро, так как был уволен за прогул. Решающее слово оставалось за РФС.

Развязка

В итоге заседание по делу Погребняка состоялось 10 апреля и вердикт оказался в пользу нападающего. Палата по разрешению споров РФС вынесла решение о том, что увольнение футболиста незаконно.

«Динамо» обязали выплатить Павлу компенсацию. Это та сумма, которую он получил бы по контракту до конца срока его действия, примерно за полгода — около 750 тысяч евро.

Отметим, что сам Погребняк требовал от клуба на 100 тысяч евро больше.

Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке. Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против «Динамо» игра. Павел Погребняк

Представители «Динамо» отказались комментировать исход «дела Погребняка». Им было не до того — в клубе назревает «дело Катрича».