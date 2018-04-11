Бедный Павел

Возвращение на Родину
В сезоне 2014/15 Погребняк уже третий сезон играл за английский «Рединг», владельцем которого, незадолго до перехода тура форварда стал молодой российский бизнесмен Антон Зингаревич.
С «Редингом» Павел успел попылить в АПЛ, после чего вылетел в Чемпионшип. Дела шли неплохого — за сезон нападающий отправил 7 мячей в ворота соперников, являлся игроком основы, а в следующем сезоне мог стать самым высокооплачиваемым форвардом Чемпионшипа.
По условиям контракта, заключённого ещё в 2012-м, его зарплата с сезона 15/16 должна была возрасти до 2.5 млн фунтов.
Но на бывшую звезду «Зенита» положило свой глаз московское «Динамо», чему в «Рединге» явно обрадовались.
Руководство бело-голубых около года уговаривало Павла вернуться на Родину и смогло его убедить сделать выбор в пользу «Динамо» лишь предложив долгосрочный контракт: сроком на три года, с зарплатой около 2 миллионов евро в год.
Первые 6 матчей сезона 2015/16 за бело-голубых (включая кубковый с «Локомотивом» Лиски) получились для Павла безголевыми, а в игре с ЦСКА он получил травму.
Отличиться форвард сумел лишь в октябре 2015, в матче со «Спартаком», проигранным в итоге со счетом 2:3.
Медовый месяц кончился
Этот мяч так и остался единственным для Погребняка в 19 матчах за московский клуб в том сезоне.
К кону сезона перед «Динамо» во весь рост встала перспектива вылета в ФНЛ и руководство бело-голубых задумалось о расставании с форвардом.
В ключевом для борьбы за выживание матче с «Амкаром» Павел впервые за долгое время вышел в стартовом составе, но уже на 5-й минуте получил травмы и досрочно закончил сезон, наблюдая за вылетом «Динамо» в качестве зрителя.
В межсезонье руководство «Динамо» затаив дыхание следило за переговорами Погребняка с оставшимися в РФПЛ «Томью» и «Уфой».
Сам футболист и его агент говорили о европейских вариантах. В итоге так ни с кем договориться и не удалось — зарплату Павла российским клубам было сложно потянуть, а европейским — обосновать.
Первая ссора
Погребняк остался в «Динамо» на сезон 2016/17, осенью отыграл четыре матча, а зимой между ним и клубом вспыхнул первый конфликт.
В декабре 2016 года форвард отправился в РФС с жалобой на работодателя, который не доплатил игроку 33 миллиона рублей.
РФС обязал клуб погасить задолженность, а на следующий день «Динамо» выступило с заявлением.
К январю «Динамо» закрыло долги перед Денисовым и Дьяковым, а вот с Погребняком расплатиться никак не могло.
Окончательно урегулировать финансовый спор и вновь получить разрешение на регистрацию новичков удалось лишь к маю 2017 года.
Все это время «Динамо» усиленно искало варианты дальнейшего трудоустройства игрока, добралось даже до Австралии, но Павел оставался непоколебим и не хотел покидать уютное место в столице.
Идеальный контракт Погребняка
В сезоне 2017/18 «Динамо» вернулось в Премьер-лигу, но Павел Погребняк вышел на поле лишь в сентябре — впервые за четыре месяца.
Форвард сыграл за бело-голубых в товарищеском матче со сборной России, который кончился поражением.
В чемпионате Павел сыграл всего один матч, в конце октября выйдя на замену в игре с «Тосно» (0:1) . В общей сложности он провел на поле 25 минут за сезон.
Голами в РФПЛ он, разумеется, тоже не отличился, зато он успел забить три мяча в четырех матчах за дубль «Динамо», что немного вернуло ему уверенность в себе. Хотя вряд ли ссылка в дубль сильно повышает уверенность.
Осенью же «Динамо» вновь решило избавиться от столь дорогостоящего актива — по словам члена общественно-экспертного совета «Динамо» Сергея Степашина, следственные органы начали изучать сделки прежнего руководства клуба, пытаясь найти нарушения.
Но контракт Погребняка был составлен идеально.
Попался!
В счастью для «Динамо», им на помощь пришел человеческий фактор. 9 декабря 2017 года брат Павла Погребняка, Кирилл, выложил в Инстаграм фото, на котором он вместо с братом запечатлен на трибуне туринского стадиона на матче «Ювентус» — «Интер».
Проблема в том, что ради поездки в Италию, Павел прогулял матч 20-го тура чемпионата России. Погребняк «сказался больным» и уже в 9 утра преодолел границу России, хотя в 14:00 его команда начала матч против «Анжи» (2:0).
Официального разрешения уехать у него не было, а по договору даже отсутствующий в заявке игрок должен находиться с командой до и после матча.
Юристы московского клуба радостно вцепились в форварда. Сначала появилась информация, что поездка в Турин обернется форварду штрафом как минимум в 130 тысяч евро, а потом всплыли более интересные подробности.
В договоре нападающего с клубом обнаружился интересный пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение игрока произойдет из-за прогула.
В результате перед Погребняком встала альтернатива — разрывать контракт или платить штраф.
Пока длилось разбирательство, Погребняк усугубил свое положение, приняв участие в товарищеском турнире выпускников академии «Спартака».
Камнем преткновения стала форма, в которой Павел выходил на поле. Якобы, он сыграл в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму adidas, а у «Динамо» контракт с Nike. «Тем самым был нанесен репутационный урон клубу», — заявили представители «Динамо».
На самом деле вне команды футболист волен одеваться в что угодно. Дело было не в репутационном ущербе, а в том, что в этом матче нападающий рисковал получить травму по собственной вине, что является грубым нарушением контракта.
В данном случае позиция бело-голубых выглядела мягко говоря сомнительно, но уж очень им хотелось расстаться с Погребняком.
Хотя экономия была не слишком большой — около полумиллиона евро, ведь контракт Павла заканчивался летом 2018 года.
В итоге в конце января «Динамо» расторгло соглашение с Погребняком в одностороннем порядке, выплатив ему три оклада вместо положенных шести.
В приказе о расторжении договора говорилось о системности нарушений — помимо прогула матча с «Анжи» и странной истории с турниром ветеранов, форварду припомнили езду в нетрезвом виде, стоившую ему лишения прав.
Погребняк наносит ответный удар
Павел не стал унывать, перебрался в «Тосно» на зарплату в 10 раз меньше, чем была в «Динамо», и приготовился к ответной атаке.
Ведь на помощь ему пришел тот самый юрист, который помогал ему составить контракт — Михаил Прокопец, который, по свидетельствам очевидцев, добивается успеха в 99% (тем самым 1% стало «кокаиновое дело» Романа Еременко).
Так что форвард чувствовал себя более чем уверенно, оспаривая обвинения в свой адрес. Линию защиты он выбрал интересную, заявив, что он не знал, за какой состав «Динамо» играет и поэтому тупо запутался, приезжать ему или нет на матч.
Еще 47 миллионов он хотел получить с «Динамо» за досрочное расторжение контракта. По мнению футболиста клуб не имел права разрывать с ним договор.
Также Погребняк настаивал, что РФС должен запретить «Динамо» брать новых футболистов, пока клуб полностью с ним не расплатится.
В ответ клуб решил активировать тот самый пункт, по которому Погребняк должен был заплатить штраф в 20 миллионов евро, так как был уволен за прогул. Решающее слово оставалось за РФС.
Развязка
В итоге заседание по делу Погребняка состоялось 10 апреля и вердикт оказался в пользу нападающего. Палата по разрешению споров РФС вынесла решение о том, что увольнение футболиста незаконно.
«Динамо» обязали выплатить Павлу компенсацию. Это та сумма, которую он получил бы по контракту до конца срока его действия, примерно за полгода — около 750 тысяч евро.
Отметим, что сам Погребняк требовал от клуба на 100 тысяч евро больше.