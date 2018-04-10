Прядкин пока не получал обращений о трудностях от клубов

Президент РФПЛпрокомментировал ситуацию, которая может сложиться в клубах лиги в связи с падением курса рубля.

«У лиги контракты в рублях, за исключением международных контрактов, которые заключены в валюте. В падении рубля нет ничего хорошего, но для лиги ситуация не выглядит критической.

Обращений о трудностях от клубов мы пока не получали. Но если ситуация того потребует, мы проведем консультации и все обсудим.

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Несколько лет назад складывалась похожая ситуация, когда рубль падал – мы приняли меморандум о фиксированных курсах. В то же время надо отметить и то, что многие клубы лиги перешли в рублевую зону», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».