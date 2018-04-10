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    Прядкин пока не получал обращений о трудностях от клубов

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    Сергей Прядкин
    На фото:Сергей Прядкин
    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию, которая может сложиться в клубах лиги в связи с падением курса рубля.

    «У лиги контракты в рублях, за исключением международных контрактов, которые заключены в валюте. В падении рубля нет ничего хорошего, но для лиги ситуация не выглядит критической.

    Обращений о трудностях от клубов мы пока не получали. Но если ситуация того потребует, мы проведем консультации и все обсудим.

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    Несколько лет назад складывалась похожая ситуация, когда рубль падал – мы приняли меморандум о фиксированных курсах. В то же время надо отметить и то, что многие клубы лиги перешли в рублевую зону», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

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