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    Иванов: Рост курса валют создаст сложности не только «Уралу»

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    Григорий Иванов
    На фото:Григорий Иванов
    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что рост курса валют скажется на российском футболе.

    «Думаю, повышение курса доллара по отношению к рублю создаст для всех сложность. Мы живем в рублевой зоне, но, конечно, будут сложности.

    У "Урала" все контракты заключены в рублях, но, конечно, иностранцы будут не довольны. Но давайте смотреть. Мы же уже такое проходили – курс сначала вырос, а потом снова опустился.

    Скажется ли подорожание валюты на зарубежных сборах? Конечно, они станут дороже.

    Есть ли в "Урале" фиксированный курс рубля? Нет, у нас в клубе, повторюсь, рублевые контракты», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

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