Иванов: Рост курса валют создаст сложности не только «Уралу»

Президент «Урала»считает, что рост курса валют скажется на российском футболе.

«Думаю, повышение курса доллара по отношению к рублю создаст для всех сложность. Мы живем в рублевой зоне, но, конечно, будут сложности.

У "Урала" все контракты заключены в рублях, но, конечно, иностранцы будут не довольны. Но давайте смотреть. Мы же уже такое проходили – курс сначала вырос, а потом снова опустился.

Скажется ли подорожание валюты на зарубежных сборах? Конечно, они станут дороже.

Есть ли в "Урале" фиксированный курс рубля? Нет, у нас в клубе, повторюсь, рублевые контракты», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».