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    Фернандиньо: Легко не будет, но мы намерены биться до конца

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    Фернандиньо
    На фото:Фернандиньо
    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о настрое на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», после поражения в первой встрече со счетом 0:3

    «Сейчас слово за опытными игроками, которые должны взять ситуацию под свой контроль о обеспечить настрой на высоком уровне. Пережить два поражения подряд нелегко.

    Нужно продолжать делать то, что мы делали на протяжении всего сезона. Мы близки к чемпионскому титулу и располагаем шансом пройти дальше в Лиге чемпионов.

    Легко не будет, но мы намерены биться. С нами будут наши болельщики, и мы будем бороться до самого конца.

    "Ливерпуль" — команда, которая любит играть длинными забросами и биться за матч, насыщая игроками полузащиту. Мы будем готовы к такой игре», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
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