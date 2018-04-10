Фернандиньо: Легко не будет, но мы намерены биться до конца

Полузащитник «Манчестер Сити»рассказал о настрое на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с, после поражения в первой встрече со счетом 0:3

«Сейчас слово за опытными игроками, которые должны взять ситуацию под свой контроль о обеспечить настрой на высоком уровне. Пережить два поражения подряд нелегко.

Нужно продолжать делать то, что мы делали на протяжении всего сезона. Мы близки к чемпионскому титулу и располагаем шансом пройти дальше в Лиге чемпионов.

Легко не будет, но мы намерены биться. С нами будут наши болельщики, и мы будем бороться до самого конца.

"Ливерпуль" — команда, которая любит играть длинными забросами и биться за матч, насыщая игроками полузащиту. Мы будем готовы к такой игре», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.