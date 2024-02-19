Гласнер стал главным тренером «Кристал Пэлас»

Австрийский специалиствозглавил английский, заключив контракт до конца сезона-2025/2026.

Он назначен вместо Роя Ходжсона, который оставил свой пост по причине болезни.

«Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас" в качестве тренера. С нетерпением жду возможности поработать с талантливой командой, встретиться с болельщиками клуба и ощутить атмосферу "Селхерст Парк", о которой я так много слышал», — цитирует Гласнера официальный сайт.

49-летний Оливер Гласнер работал с австрийскими «Ридом», ЛАСКом, «Вольфсбергом», немецким «Айнтрахтом», с которым стал победителем Лиги Европы — 2021/2022.