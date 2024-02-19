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    Гласнер стал главным тренером «Кристал Пэлас»

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    Австрийский специалист Оливер Гласнер возглавил английский «Кристал Пэлас», заключив контракт до конца сезона-2025/2026.

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    Он назначен вместо Роя Ходжсона, который оставил свой пост по причине болезни.

    «Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас" в качестве тренера. С нетерпением жду возможности поработать с талантливой командой, встретиться с болельщиками клуба и ощутить атмосферу "Селхерст Парк", о которой я так много слышал», — цитирует Гласнера официальный сайт.

  • Рой Ходжсон покинул «Кристал Пэлас»
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    • 49-летний Оливер Гласнер работал с австрийскими «Ридом», ЛАСКом, «Вольфсбергом», немецким «Айнтрахтом», с которым стал победителем Лиги Европы — 2021/2022.

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