В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «СКА Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Турнирное положение: Санкт-петербуржцы продолжают борьбу за лидерство и по-прежнему не могут взять передышку, несмотря на то что их текущая позиция осталась неизменной.

В 65 матчах СКА набрал 93 очка и закрепился на третьем месте в таблице Западной конференции, опередив на 3 балла «Динамо» Москва. Однако столичный клуб, находясь в превосходной форме, имеет игру в запасе.

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Последние матчи: С 8 февраля СКА покидает каток исключительно в статусе победителя. В очередную серию санкт-петербуржцев вошли матчи с аутсайдерами вроде «Барыса» (2:1 Б), «Сочи» (8:1) и «Лады» (2:1), но были и игры более сложной категории.

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Так, команда Романа Ротенберга не без труда обыграла «Салават Юлаев» (2:0), а матч с «Торпедо» — 18 февраля на «СКА Арене» — вообще вытащила на морально-волевых, уступая в две шайбы (4:3).

Не сыграют: Нападающие Владимир Алистров и Алекс Гальченюк не помогут СКА в предстоящем матче.

Состояние команды: В заключительной части сезона СКА находится в отличной по своим меркам форме, которая делает его фаворитом в борьбе за лидерство, хотя облегченно выдыхать все еще преждевременно.

«Северсталь»

Турнирное положение: Игровой разлад «Торпедо» оказался лучшим подарком для «Северстали» под занавес регулярного сезона. По итогам 64 матчей череповецкая команда закрепилась на пятой позиции в таблице Запада.

В 64 встречах «Северсталь» набрала 78 очков и увеличила разрыв между нижегородцами до 4 баллов с учетом своей игры в запасе.

Последние матчи: В который раз по ходу второй половины сезона «Северсталь» демонтирует способность добиваться победных результатов на дистанции. Ее новая беспроигрышная серия стартовала после безуспешного выезда на площадку «Витязя» (1:2 ОТ).

В течение двух предыдущих недель команда Андрея Козырева играла исключительно дома, где поочередно разобралась с «Локомотивом» (3:2 Б), «Динамо» Минск (3:2), «Спартаком» (4:2) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

Не сыграют: Вратари Константин Шостак и Дмитрий Шугаев, а также нападающие Никита Коростелев и Тимур Муханов пропустят этот матч из-за повреждений.

Состояние команды: Нынешняя регулярная кампания по меркам «Северстали» может считаться успешной. Концовку сезона команда Козырева проводит в свое удовольствие без существенных рисков вылететь за пределы топ-5.

Статистика для ставок

СКА выиграл в семи последних матчах подряд в статусе хозяев площадки

СКА победил «Северсталь» в трех последних официальных матчах дома

Всего в одном матче из 17 последних на своей территории санкт-петербуржцы пропустили больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.69, а победа «Северстали» — в 3.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.

Прогноз: Зачастую СКА на своем катке играет осторожно и мало что позволяет соперникам. А в контексте борьбы за лидерство эта задача становится еще важнее.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.97.

Прогноз: В текущих условиях «армейцам» нельзя терять очки, а тот факт, что санкт-петербуржцы хороши дома, делает команду Ротенберга фаворитом.

Ставка: СКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.