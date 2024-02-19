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    Не стоит ждать обилия голов

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1,76) и прогноз на чемпионат Англии 19 февраля

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
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    Джарред Брантуэйт — главный талант «ирисок»
    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Матч пройдет в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги 19 февраля, начало — 23:00 (мск) «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2024 года
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: «ириски» продолжают идти в зоне вылета таблицы АПЛ с 19 очками после 24-ти туров, но не стоит забывать, что с команды сняли 10 очков за нарушение финансового регламента.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Эвертон» уступил в гостях «Манчестер Сити» (0:2). Первый тайм удавалось сдерживать натиск более классного соперника, но в конце матча «горожане» все-таки дожали, забив два гола.

    Коэффициенты матча Эвертон — Кристал Пэлас

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  • 1.703.805.40Бонус$9500
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    До этого «Эвертон» три раза сыграл вничью подряд, причем, в 22-м туре «Эвертон» смог уйти от поражения в матче с «Тоттенхэмом», поразив ворота уже в компенсированное время.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: травмированы полузащитники Андре Гомеш и Арно Данжума, под вопросом выход опорника Абдулае Дукуре.

    Состояние команды: «Эвертон» сейчас находится не в лучшем состоянии, не знает побед в чемпионате на протяжении шести матчей. Далек от оптимальной формы центральный нападающий Доминик Калверт-Льюин, что сразу сказывается на атакующем потенциале.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, что с учетом не самого сильного состава можно назвать отличным результатом. Тем не менее, руководство «Кристал Пэлас» не очень довольно работой самого возрастного тренера лиги Роя Ходжсона.

    Последние матчи: в 24-м туре команда уступила на своем поле «Челси» со счетом 1:3. Выиграв в первом тайме, «Кристал Пэласу» не удалось взять хотя бы очко. После перерыва соперник забил трижды и увез победу. Единственный гол на счету Джефферсона Лерма.

    Ранее было разгромное поражение в гостях от «Брайтона» (1:4) и победа над «Шеффилд Юнайтед» (3:2).

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    • Не сыграют: у команды как обычно очень много потерь в составе. Наиболее чувствительными станут травмы полузащитников Шейка Дукуре, Эзе, Олисе, защитника Гея и Холдинга. Это все игроки основы.

    Состояние команды: даже с учетом всех потерь в составе Рою Ходжсону удается удерживать команду на плаву и не дать ей упасть в зону выживания.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Эвертон» на своем поле выиграл со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне «ириски» победила 3:2 и сыграли вничью 0:0

    • «Эвертон» не выигрывает уже шесть туров. «Кристал Пэлас» смог взять всего три очка в четырех играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Эвертона» коэффициент равен 1,72, а на «Кристал Пэлас» — 5,30. Ничью букмекеры оценивают в 3,90.

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    Тотал меньше 2,5 можно забрать за 1,76, а тотал больше 2,5 за 2,14.

    Прогноз: оба соперника находятся не в лучшем состоянии, есть потери в средней линии и группе атаки. Также не стоит забывать о важности матча, поэтому много голов ждать не стоит.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,76.

    Прогноз: можно рассмотреть более рисковый вариант с победой «Эвертона» через тотал. Пора уже дружине Шона Дайча взять три очка.

    Ставка: победа «Эвертона» + тотал меньше 3,5 за 2,45.

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    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать обилия голов
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