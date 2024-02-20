Россиянка Анна Калинская сыграет против испанки Кристины Букши во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 11:30 мск. Калинская — Букша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинская

Анна пробилась в основную сетку через квалификацию. Там она уверенно выиграла у испанки Ребеки Масаровой и Камиллы Рахимовой.

После этого россиянка легко разобралась с австралийкой Сторм Хантер — 6:1, 6:2. Матч продолжался меньше часа.

На прошлой неделе Калинская неудачно выступила на крупном турнире в Дохе. Уже в первом круге она проиграла Каролине Плишковой.

Главным успехом Калинской в новом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Это единственный турнир, на котором она в этом году выиграла больше одного матча на уровне основной сетки.

Букша

Кристина тем временем попала в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации она проиграла австралийке Сторм Хантер, с которой у Калинской вообще не было проблем.

Самое смешное, что после этого Букша заняла в основе место Онс Жабер, которая была среди сеяных и должна была стартовать сразу со второго раунда. Теперь вместо теннисистки из Туниса это сделает 67-я ракетка мира.

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Также стоит отметить, что это уже третий случай в сезоне, когда Букша попала в основную сетку как лаки-лузер. То же самое было в Аделаиде и Абу-Даби. При этом на турнире в ОАЭ она в в итоге дошла до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.23, победу Букши букмекеры предлагают за 4.20.

Прогноз: в январе Анна разгромила Кристину в Аделаиде — 6:0, 6:2. С учетом того, что испанка на днях не смогла выиграть у Хантер, логично предположить, что у россиянки вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской с форой по геймам (-5,5) за 2.02.