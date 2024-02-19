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    ЦСКА неожиданно уступил «Витязю»

    ЦСКА — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА потерпел поражение от «Витязя» со счетом 1:2.

    Дерек Барах
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    Дерек Барах

    На 9-й минуте счет открыл молодой нападающий подмосковного клуба Иван Воробьев, ему ассистировали Владислав Цицюра и Максим Васильев.

    Спустя шесть минут преимущество «Витязя» до двух шайб увеличил Дерек Барах, нанесший точный бросок с передачи Скотта Уилсона.

    ЦСКА смог забить лишь гол престижа на исходе основного времени. Это сделал Максим Мамин после комбинации с Владиславом Каменевым и Владиславом Провольневым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Воробьев — 11 (Цицюра, Васильев), 8:55 — 0:1. Барах — 10 (Уилсон), 14:55 — 0:2. Мамин — 18 (Каменев, Провольнев), 59:36 — 1:2Вратари: Федотов (59:43) — ШикинБроски: 30 (8+4+18) — 44 (16+21+7)Штраф: 31 — 8

    ЦСКА идет на седьмом месте в Западной конференции с 71 очком. «Витязь» (47) — 11-й.

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