ЦСКА — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскийпотерпел поражение от «со счетом 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дерек Барах Фото: hcvityaz.ru

На 9-й минуте счет открыл молодой нападающий подмосковного клуба Иван Воробьев, ему ассистировали Владислав Цицюра и Максим Васильев.

Спустя шесть минут преимущество «Витязя» до двух шайб увеличил Дерек Барах, нанесший точный бросок с передачи Скотта Уилсона.

ЦСКА смог забить лишь гол престижа на исходе основного времени. Это сделал Максим Мамин после комбинации с Владиславом Каменевым и Владиславом Провольневым.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Голы: Воробьев — 11 (Цицюра, Васильев), 8:55 — 0:1. Барах — 10 (Уилсон), 14:55 — 0:2. Мамин — 18 (Каменев, Провольнев), 59:36 — 1:2Вратари: Федотов (59:43) — ШикинБроски: 30 (8+4+18) — 44 (16+21+7)Штраф: 31 — 8

ЦСКА идет на седьмом месте в Западной конференции с 71 очком. «Витязь» (47) — 11-й.