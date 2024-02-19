«Динамо» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

Московскоев основное время сыграли вничью со счетом 1:1, но в овертайме «бело-голубые» смогли вырвать победу.

Первая шайба в матче была заброшена лишь на 58-й минуте, ее автором стал нападающий гостей Глеб Кузьмин.

Тем не менее, «Динамо» смогло отыграться после точного броска Егора Петухова и перевести игру в овертайм за 30 секунд до конца матча.

Там «бело-голубые» смогли забросить победную шайбу усилиями Даниила Пыленкова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Кузьмин — 4 (Гуськов, Пименов), 57:02 — 0:1. Петухов — 10 (Ильенко, Менелл), 59:29 — 1:1. Пыленков — 7 (п.в., Кудрявцев, О`Делл), 63:45 — 2:1Вратари: Коновалов (59:09 — 59:29) — Самонов (60:08)Броски: 27 (2+10+14+1) — 28 (7+5+11+5)Штраф: 8 — 8

«Динамо» сейчас идет вторым на «Западе» с 92 очками. «Салават Юлаев» занимает третье место на «Востоке» с 86 очками.