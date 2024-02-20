Россиянки Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова встретятся во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 11:30 мск. Павлюченкова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

Анастасия прошла первый раунд на пятом турнире подряд, что явно свидетельствует о том, что она находится в лучшей форме с тех пор, как вернулась в тур после операции на колене.

В понедельник россиянка одержала уверенную победу над Мари Боузковой — 6:4, 6:3.

Здесь стоит отметить, что Павлюченкова не смогла взять лишь один гейм на собственной подаче. При этом она забрала 78 процентов очков на первом мяче.

Судя по этому матчу, Настя успела прийти в себя после недавнего турнира в Дохе, на котором она дошла до полуфинала. По итогам прошлой недели бывшая 11-я ракетка мира вернулась в топ-30.

Самсонова

Людмила тоже спокойно прошла в следующий раунд, выиграв у Виктории Томовой.

Нельзя сказать, что это был совсем уж простой матч, но россинке все-таки хватило для победы двух сетов — 7:6, 6:3.

Самсонова, как ни странно, провела игру без серьезных ошибок. Достаточно сказать, что, как и Павлюченкова, она тоже не взяла лишь один гейм на своей подаче.

При этом надо понимать, что в матче против такой соперницы это не самый показательный факт, при всем уважении к Томовой.

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На недавнем турнире в Дохе Самсонова не выиграла ни одного матча, уступив уже в первом круге канадской теннисистке Лейле Фернандес.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.96, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.86.

Прогноз: в прошлом году Настя выиграла у Людмилы во втором раунде Ролан Гаррос — 4:6, 7:5, 7:5. Вполне вероятно, что на этот раз Павлюченковой не понадобится третий сет. На данном этапе она выглядит убедительнее Самсоновой.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой за 1.96.