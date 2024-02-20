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    Сможет ли Самсонова взять реванш у Павлюченковой?

    Павлюченкова — Самсонова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Дубае 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Самсонова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянки Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова встретятся во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 11:30 мск. Павлюченкова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Анастасия прошла первый раунд на пятом турнире подряд, что явно свидетельствует о том, что она находится в лучшей форме с тех пор, как вернулась в тур после операции на колене.

    В понедельник россиянка одержала уверенную победу над Мари Боузковой — 6:4, 6:3.

    Здесь стоит отметить, что Павлюченкова не смогла взять лишь один гейм на собственной подаче. При этом она забрала 78 процентов очков на первом мяче.

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    • Судя по этому матчу, Настя успела прийти в себя после недавнего турнира в Дохе, на котором она дошла до полуфинала. По итогам прошлой недели бывшая 11-я ракетка мира вернулась в топ-30.

    Самсонова

    Людмила тоже спокойно прошла в следующий раунд, выиграв у Виктории Томовой.

    Нельзя сказать, что это был совсем уж простой матч, но россинке все-таки хватило для победы двух сетов — 7:6, 6:3.

    Самсонова, как ни странно, провела игру без серьезных ошибок. Достаточно сказать, что, как и Павлюченкова, она тоже не взяла лишь один гейм на своей подаче.

    При этом надо понимать, что в матче против такой соперницы это не самый показательный факт, при всем уважении к Томовой.

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    На недавнем турнире в Дохе Самсонова не выиграла ни одного матча, уступив уже в первом круге канадской теннисистке Лейле Фернандес.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.96, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.86.

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    Прогноз: в прошлом году Настя выиграла у Людмилы во втором раунде Ролан Гаррос — 4:6, 7:5, 7:5. Вполне вероятно, что на этот раз Павлюченковой не понадобится третий сет. На данном этапе она выглядит убедительнее Самсоновой.

    Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой за 1.96.

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    Павлюченкова — Самсонова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Самсонова взять реванш у Павлюченковой?
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