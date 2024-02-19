В рамках 25-го тура испанской Примеры 19 февраля пройдет матч «Атлетик» — «Жирона». Начало — 23:00 (мск). «Атлетик» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: команда из Бильбао отлично идет в этом сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «баски» располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

В активе «львов» на данный момент 46 очков и они только на два балл отстают от зоны Лиги чемпионов, за что и борются в этом сезоне.

Коэффициенты матча Атлетик — Жирона 1X2Новым игрокам 1.933.803.90Бонус$9500

«Красно-белые» смогли 42 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили только 21 мяч.

Последние матчи: в прошлом туре «Атлетик» не смог переиграть «Альмерию» (0:0), а до этого разгромил «Мальорку» (4:0).

Перед этим подопечные Эрнесто Вальверде также сыграли вничью с «Кадисом» (0:0) и проиграли «Валенсии» (0:1).

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Между этими играми также были поединки Кубка Испании. «Атлетик» смог дойти до полуфинала, где в первой игре на выезде переиграл «Атлетико» (1:0).

Не сыграют: под вопросом участие во встрече Андера Эрреры, Нико Уильямса и Охиана Санчета. Дисквалифицированных в команде нет.

Состояние команды: пока что коллектив из Бильбао радует своих поклонников не только результатами, но и хорошей игрой.

Идеальным раскладом для команды будет залезть в топ-4 и выиграть Кубок страны, но думается, что если даже одна из этих задач будет выполнена, то все будут довольны.

Зимой «Атлетик» пополнился только Адамой Бойро, а вот покинули коллектив Перу Ноласкоайн, Нико Серрано и Мартон Хавьер, которые отправились по арендам.

«Жирона»

Турнирное положение: команда из Жироны продолжает претендовать на самые высокие места. Сейчас «бело-красные» идут на второй позиции в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города имеет в своем активе 56 очков и только на пять баллов отстают от лидирующего «Реала»

«Жирона» смогла забить 52 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила всего 29.

Последние матчи: в прошлом туре было разгромное поражение от «Реала» (0:4), а до этого подопечные Мичела сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а также победили «Сельту» (1:0) и «Севилью» (5:1).

Между этими играми «Жирона» также вылетела из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Мальорке» (2:3)

Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Антонио Джастин, Тони Вилья, Хоэль Рока и Давид Лопес, а также дисквалифицированный Ян Коуту.

Состояние команды: «Жирона» борется даже за чемпионский титул, что дорогого стоит и чего от нее точно не ожидали. Безусловно, в зоне Лиги чемпионов команда точно обязана остаться.

Зимой «жиронцам» удалось сохранить всех лидеров, но приобретений никаких также не было, поэтому состав можно назвать сбалансированным.

Статистика для ставок

«Атлетик» не проигрывает дома 13 матчей подряд во всех турнирах, 5 последних из которых выиграл

«Атлетик» не пропускает в 4 матчах подряд

«Жирона» проиграла на выезде в текущем сезоне Примеры только 1 раз — в прошлом туре «Реалу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.80, а победа «Жироны» — в 4.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

Прогноз: обе команды выступают в этом сезоне отлично, но им нужны победы, чтобы продолжать бороться за высокие места.

Матч обещает быть бескомпромиссным и далеко не факт, что соперники смогут определить сильнейшего, поскольку являются примерно равными.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: обе команды в последних своих матчах не забивали, но вообще являются результативными, поэтому логично будет поставить, что они обменяются голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.70.