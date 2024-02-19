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    «Атлетик» и «Жирона» забьют друг другу

    «Атлетик» — «Жирона». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, Примера, 19 февраля 2024 года

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    «Атлетик»
    В рамках 25-го тура испанской Примеры 19 февраля пройдет матч «Атлетик» — «Жирона». Начало — 23:00 (мск). «Атлетик» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Февраля 2024 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Жирона Жирона
  • Жирона
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: команда из Бильбао отлично идет в этом сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «баски» располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

    В активе «львов» на данный момент 46 очков и они только на два балл отстают от зоны Лиги чемпионов, за что и борются в этом сезоне.

    Коэффициенты матча Атлетик — Жирона

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    «Красно-белые» смогли 42 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили только 21 мяч.

    Последние матчи: в прошлом туре «Атлетик» не смог переиграть «Альмерию» (0:0), а до этого разгромил «Мальорку» (4:0).

    Перед этим подопечные Эрнесто Вальверде также сыграли вничью с «Кадисом» (0:0) и проиграли «Валенсии» (0:1).

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    Между этими играми также были поединки Кубка Испании. «Атлетик» смог дойти до полуфинала, где в первой игре на выезде переиграл «Атлетико» (1:0).

    Не сыграют: под вопросом участие во встрече Андера Эрреры, Нико Уильямса и Охиана Санчета. Дисквалифицированных в команде нет.

    Состояние команды: пока что коллектив из Бильбао радует своих поклонников не только результатами, но и хорошей игрой.

    Идеальным раскладом для команды будет залезть в топ-4 и выиграть Кубок страны, но думается, что если даже одна из этих задач будет выполнена, то все будут довольны.

    Зимой «Атлетик» пополнился только Адамой Бойро, а вот покинули коллектив Перу Ноласкоайн, Нико Серрано и Мартон Хавьер, которые отправились по арендам.

    «Жирона»

    Турнирное положение: команда из Жироны продолжает претендовать на самые высокие места. Сейчас «бело-красные» идут на второй позиции в турнирной таблице.

    Коллектив из одноименного города имеет в своем активе 56 очков и только на пять баллов отстают от лидирующего «Реала»

    «Жирона» смогла забить 52 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила всего 29.

    Последние матчи: в прошлом туре было разгромное поражение от «Реала» (0:4), а до этого подопечные Мичела сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а также победили «Сельту» (1:0) и «Севилью» (5:1).

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    • Между этими играми «Жирона» также вылетела из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Мальорке» (2:3)

    Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Антонио Джастин, Тони Вилья, Хоэль Рока и Давид Лопес, а также дисквалифицированный Ян Коуту.

    Состояние команды: «Жирона» борется даже за чемпионский титул, что дорогого стоит и чего от нее точно не ожидали. Безусловно, в зоне Лиги чемпионов команда точно обязана остаться.

    Зимой «жиронцам» удалось сохранить всех лидеров, но приобретений никаких также не было, поэтому состав можно назвать сбалансированным.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» не проигрывает дома 13 матчей подряд во всех турнирах, 5 последних из которых выиграл

    • «Атлетик» не пропускает в 4 матчах подряд

    • «Жирона» проиграла на выезде в текущем сезоне Примеры только 1 раз — в прошлом туре «Реалу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.80, а победа «Жироны» — в 4.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

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    Прогноз: обе команды выступают в этом сезоне отлично, но им нужны победы, чтобы продолжать бороться за высокие места.

    Матч обещает быть бескомпромиссным и далеко не факт, что соперники смогут определить сильнейшего, поскольку являются примерно равными.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: обе команды в последних своих матчах не забивали, но вообще являются результативными, поэтому логично будет поставить, что они обменяются голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.70.

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    «Атлетик» — «Жирона»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетик» и «Жирона» забьют друг другу
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