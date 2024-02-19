«Атлетик»
Турнирное положение: команда из Бильбао отлично идет в этом сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «баски» располагаются на пятом месте в турнирной таблице.
В активе «львов» на данный момент 46 очков и они только на два балл отстают от зоны Лиги чемпионов, за что и борются в этом сезоне.
Коэффициенты матча Атлетик — Жирона
«Красно-белые» смогли 42 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили только 21 мяч.
Последние матчи: в прошлом туре «Атлетик» не смог переиграть «Альмерию» (0:0), а до этого разгромил «Мальорку» (4:0).
Перед этим подопечные Эрнесто Вальверде также сыграли вничью с «Кадисом» (0:0) и проиграли «Валенсии» (0:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Между этими играми также были поединки Кубка Испании. «Атлетик» смог дойти до полуфинала, где в первой игре на выезде переиграл «Атлетико» (1:0).
Не сыграют: под вопросом участие во встрече Андера Эрреры, Нико Уильямса и Охиана Санчета. Дисквалифицированных в команде нет.
Состояние команды: пока что коллектив из Бильбао радует своих поклонников не только результатами, но и хорошей игрой.
Идеальным раскладом для команды будет залезть в топ-4 и выиграть Кубок страны, но думается, что если даже одна из этих задач будет выполнена, то все будут довольны.
Зимой «Атлетик» пополнился только Адамой Бойро, а вот покинули коллектив Перу Ноласкоайн, Нико Серрано и Мартон Хавьер, которые отправились по арендам.
«Жирона»
Турнирное положение: команда из Жироны продолжает претендовать на самые высокие места. Сейчас «бело-красные» идут на второй позиции в турнирной таблице.
Коллектив из одноименного города имеет в своем активе 56 очков и только на пять баллов отстают от лидирующего «Реала»
«Жирона» смогла забить 52 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила всего 29.
Последние матчи: в прошлом туре было разгромное поражение от «Реала» (0:4), а до этого подопечные Мичела сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а также победили «Сельту» (1:0) и «Севилью» (5:1).
Между этими играми «Жирона» также вылетела из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Мальорке» (2:3)
Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Антонио Джастин, Тони Вилья, Хоэль Рока и Давид Лопес, а также дисквалифицированный Ян Коуту.
Состояние команды: «Жирона» борется даже за чемпионский титул, что дорогого стоит и чего от нее точно не ожидали. Безусловно, в зоне Лиги чемпионов команда точно обязана остаться.
Зимой «жиронцам» удалось сохранить всех лидеров, но приобретений никаких также не было, поэтому состав можно назвать сбалансированным.
Статистика для ставок
- «Атлетик» не проигрывает дома 13 матчей подряд во всех турнирах, 5 последних из которых выиграл
- «Атлетик» не пропускает в 4 матчах подряд
- «Жирона» проиграла на выезде в текущем сезоне Примеры только 1 раз — в прошлом туре «Реалу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.80, а победа «Жироны» — в 4.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.
Прогноз: обе команды выступают в этом сезоне отлично, но им нужны победы, чтобы продолжать бороться за высокие места.
Матч обещает быть бескомпромиссным и далеко не факт, что соперники смогут определить сильнейшего, поскольку являются примерно равными.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: обе команды в последних своих матчах не забивали, но вообще являются результативными, поэтому логично будет поставить, что они обменяются голами.
Ставка: обе команды забьют за 1.70.