Кудерметова
У Вероники в первом круге был веселый матч против Даяны Ястремской, которая в прошлом месяце сенсационно дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.
Россиянка тоже успела почувствовать силу украинки, правда, только в одной партии — 6:0, 1:6, 6:0.
В принципе, ничего странного, Ястремской давно свойственно играть с такими перепадами даже в рамках одного матча.
Кудерметова благодаря этой победе прервала серию из четырех поражений, которая началась еще в начале января.
Но даже сейчас все равно непонятно, чего ожидать от Кудерметовой в ближайшем матче. В последнее время ей редко удается стабильно демонстрировать высокий уровень игры.
Кырстя
Сорана на старте турнира одержала победу над чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин — 6:3, 7:6.
В этом матче румынка выполнила 18 эйсов и отдала на своей подаче лишь один гейм. Американка, похоже, оказалась не готова к столь уверенной игре соперницы.
Кырстя неудачно начала сезон, но, судя по недавним матчам, постепенно приближается к своей оптимальной форме.
На прошлой неделе Кырстя прошла один раунд в Дохе, а перед этим добралась до четвертьфинала в Абу-Даби, выиграв там у Каролин Гарсия и Марии Саккари.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: на этот раз Веронику ждет непростой матч. Румынка, в отличие от Ястремской, не будет дарить россиянке геймы на собственной подаче.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.