Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Сораны Кырсти во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 11:30 мск. Кудерметова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

У Вероники в первом круге был веселый матч против Даяны Ястремской, которая в прошлом месяце сенсационно дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Россиянка тоже успела почувствовать силу украинки, правда, только в одной партии — 6:0, 1:6, 6:0.

В принципе, ничего странного, Ястремской давно свойственно играть с такими перепадами даже в рамках одного матча.

Кудерметова благодаря этой победе прервала серию из четырех поражений, которая началась еще в начале января.

Но даже сейчас все равно непонятно, чего ожидать от Кудерметовой в ближайшем матче. В последнее время ей редко удается стабильно демонстрировать высокий уровень игры.

Кырстя

Сорана на старте турнира одержала победу над чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин — 6:3, 7:6.

В этом матче румынка выполнила 18 эйсов и отдала на своей подаче лишь один гейм. Американка, похоже, оказалась не готова к столь уверенной игре соперницы.

Кырстя неудачно начала сезон, но, судя по недавним матчам, постепенно приближается к своей оптимальной форме.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Кырстя прошла один раунд в Дохе, а перед этим добралась до четвертьфинала в Абу-Даби, выиграв там у Каролин Гарсия и Марии Саккари.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: на этот раз Веронику ждет непростой матч. Румынка, в отличие от Ястремской, не будет дарить россиянке геймы на собственной подаче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.