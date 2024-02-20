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    Сможет ли Кудерметова обыграть Кырстю?

    Кудерметова — Кырстя. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Дубае 20 февраля 2024 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Сораны Кырсти во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 11:30 мск. Кудерметова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Женщины 20 Февраля 2024 года

    Кудерметова

    У Вероники в первом круге был веселый матч против Даяны Ястремской, которая в прошлом месяце сенсационно дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    Россиянка тоже успела почувствовать силу украинки, правда, только в одной партии — 6:0, 1:6, 6:0.

    В принципе, ничего странного, Ястремской давно свойственно играть с такими перепадами даже в рамках одного матча.

    Кудерметова благодаря этой победе прервала серию из четырех поражений, которая началась еще в начале января.

    Но даже сейчас все равно непонятно, чего ожидать от Кудерметовой в ближайшем матче. В последнее время ей редко удается стабильно демонстрировать высокий уровень игры.

    Кырстя

    Сорана на старте турнира одержала победу над чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин — 6:3, 7:6.

    В этом матче румынка выполнила 18 эйсов и отдала на своей подаче лишь один гейм. Американка, похоже, оказалась не готова к столь уверенной игре соперницы.

    Кырстя неудачно начала сезон, но, судя по недавним матчам, постепенно приближается к своей оптимальной форме.

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    На прошлой неделе Кырстя прошла один раунд в Дохе, а перед этим добралась до четвертьфинала в Абу-Даби, выиграв там у Каролин Гарсия и Марии Саккари.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.81.

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    Прогноз: на этот раз Веронику ждет непростой матч. Румынка, в отличие от Ястремской, не будет дарить россиянке геймы на собственной подаче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Кудерметова — Кырстя: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова обыграть Кырстю?
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