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    «Наполи» одержал волевую победу над «Кьево»

    Серия A Футбол Италии Наполи Кьево Верона Кальяри Кротоне Болонья Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Наполи» в домашнем матче 31-го тура итальянской Серии А одолел «Кьево» — 2:1.

    В первом тайме команды голов не забили, а в начале второй половины встречи хозяева были обязаны открывать счет, но Дрис Мертенс не смог реализовать пенальти.

    Команда из Вероны своим шансом воспользовалась на 73-й минуте, когда точный удар нанес Мариуш Стемпиньски.

    За минуту до конца основного времени Аркадиуш Милик восстановил паритет. А уже в компенсированное время Амаду Диавара принес хозяевам победу.

    В турнирной таблице «Наполи» занимает второе место (77 очков), а «Кьево» — 14-е (29 очков).

    Другие результаты:

    «Верона» — «Кальяри» — 1:0
    «Кротоне» — «Болонья» — 1:0

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