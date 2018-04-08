«Наполи» одержал волевую победу над «Кьево»

в домашнем матче 31-го тура итальянской Серии А одолел— 2:1.

В первом тайме команды голов не забили, а в начале второй половины встречи хозяева были обязаны открывать счет, но Дрис Мертенс не смог реализовать пенальти.

Команда из Вероны своим шансом воспользовалась на 73-й минуте, когда точный удар нанес Мариуш Стемпиньски.

За минуту до конца основного времени Аркадиуш Милик восстановил паритет. А уже в компенсированное время Амаду Диавара принес хозяевам победу.

В турнирной таблице «Наполи» занимает второе место (77 очков), а «Кьево» — 14-е (29 очков).

Другие результаты:

«Верона» — «Кальяри» — 1:0

«Кротоне» — «Болонья» — 1:0