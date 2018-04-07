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    «Крылья Советов» и «Балтика» одержали победы

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    «Крылья Советов» — «Спартак-2»
    На фото:«Крылья Советов» — «Спартак-2»
    В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1 (1:0).

    В составе хозяев голы забили Сергей Самодин (21-я минута), Александр Соболев (72, 77 и 90+3) и Георгий Зотов (80). У гостей отличился Александр Руденко (69).

    В других встречах дня ярославский «Шинник» переиграл «Тюмень» (2:0), нижегородский «Олимпиец» минимально уступил дома «Балтике» (1:2), а в Волгограде «Ротор» и «Факел» разошлись без забитых мячей (0:0).

    Самарцы временно поднялись на второе место в таблице, отстающий на 3 очка «Оренбург» в эти минуты проводит свою игру 31-го тура. Победа «Балтики» вывела ее на четвертое место, дающее право участия в стыковых матчах.

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