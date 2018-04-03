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    Стадион «Волгоград» введен в эксплуатацию

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России Ротор
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    Стадион «Волгоград»
    На фото:Стадион «Волгоград»
    Стадион в Волгограде, который примет матчи чемпионата мира-2018 по футболу, введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

    «Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде.

    По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют», — сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

    Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Ротор» и «Луч-Энергия».

    Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячной арене «Волгоград» сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.

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