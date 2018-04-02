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    Топ-4 факта о Лиге чемпионов

    Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    reporterntv.ro
    Лига чемпионов – турнир для самых-самых. Но даже среди лучших можно отыскать самых лучших. Мы отыскали и рассказываем Вам.
    Топ состоит из четырех частей, потому что в большинстве своем касается именно четвертьфинальной стадии самого престижного европейского клубного турнира. Итак, лучшие из лучших и кисленький бонус.

    Самый четвертьфиналист

    Наибольшее число матчей в Лиге чемпионов конкретно на стадии 1/4 сыграл вечно молодой Райан Гиггз. Последний сезон в ЛЧ валлийский «тысячник» провел в 2014 году. Тогда, в сезоне 13/14, Гиггз с «Манчестер Юнайтед» проиграл мюнхенской «Баварии» как раз в четвертьфинале.

    Райан Гиггз
    Фото: campodeportivo.mx
    Тот поединок стал для «валлийского волшебника» 21-м на стадии 1/4. Самое обидное то, что в ответном поединке в Мюнхене Райан так и не вышел. Его команда проиграла 1:3, а по сумме двух матчей – 2:4.

    Но Гиггз не единственный футболист, который достиг отметки в 21 четвертьфинал. Столько же матчей сыграл не менее моложавый Хави Эрнандес. Бывший хавбек «Барселоны» оба матча провел от свистка до свистка как капитан. Но его усилий было мало: каталонцы по сумме двух матчей уступили мадридскому «Атлетико» 1:2.

    Превзойти достижение двух легенд может бывший одноклубник Хави Андрес Иньеста. Перед матчами с «Ромой» у испанца 20 четвертьфиналов.

    «Четвертной» клуб

    Аналогично мы узнали о клубе, который чаще других выходил в 1/4-ю финала самого престижного европейского клубного турнира. «Немецкая машина» под руководством Юппа Хайнкеса в этом году сыграет уже 17 четвертьфинальных матчей.

    На один матч отстали мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». 13 четвертьфиналов сыграл «Манчестер Юнайтед», 11 – «Ювентус». Интересно, что мюнхенский суперклуб играет на этой стадии уже в седьмой раз подряд – начиная с сезона 2012/13. Это третий показатель за всю историю обоих евротурниров.

    Радость игроков «Баварии»
    Фото:Racing Post
    Если учитывать предшественника Лиги Кубок европейских чемпионов, «Бавария» десять раз выходила в финал. В пяти случаях «красные» праздновали победу.

    Лучший бомбардир четвертьфиналов

    Криштиану Роналду
    Фото: fourfourtwo.com
    Лигой чемпионов этот турнир стал называться с сезона 1992/93. За всю его историю лучшим бомбардиром является современный португальский феномен – Криштиану Роналду. В активе нападающего 117 голов в рамках ЛЧ. Для этого ему понадобилось сыграть 146 матчей.

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    Не тяжело догадаться, кто самый лучший голеадор конкретно на стадии 1/4-й. У Роналду до матча против «Ювентуса» 20 голов в четвертьфиналах. Отрыв португальца довольно большой. Ближайший преследователь – каталонский гений Лионель Месси. Аргентинец сумел забить 10 голов в 1/4 разных сезонов.

    Самый грубый матч ЛЧ 17/18

    Вот она – кислинка нашего топа. Эту номинацию мы выбрали не случайно. Мы хотели оттенить лучших и показать европейский футбол с другой стороны. Сейчас фиксируется меньше нарушений, чем до 2010-х годов, но грамотный фол по-прежнему в цене.

    Эпизод матча
    Фото: uefa.com
    Самый грубый матч можно рассматривать с нескольких сторон: нарушения и наказания. По первому показателю на данный момент лидирует ноябрьское противостояние «Порту» и «РБ Лейпциг» в группе G. Матч закончился победой португальского гранда 3:1, но ценой тому – ссадины, забитые мышцы и ушибленные пальцы. На двоих команды сфолили 41 раз.

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    По наказаниям за нарушения лидируют сразу два матча. Оба были групповыми. Первый – «Фейеноорд» — «Шахтер», в котором рефери показал семь желтых и одну красную карточки. Все это безобразие уместилось в 28 фолов.

    Второй матч – «Спортинг» — «Барселона». В этом противостоянии удалений не было, но было восемь «горчичников». Для этого команды нарушили правила 31 раз.

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