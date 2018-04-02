Топ-4 факта о Лиге чемпионов

Самый четвертьфиналист
Наибольшее число матчей в Лиге чемпионов конкретно на стадии 1/4 сыграл вечно молодой Райан Гиггз. Последний сезон в ЛЧ валлийский «тысячник» провел в 2014 году. Тогда, в сезоне 13/14, Гиггз с «Манчестер Юнайтед» проиграл мюнхенской «Баварии» как раз в четвертьфинале.
Но Гиггз не единственный футболист, который достиг отметки в 21 четвертьфинал. Столько же матчей сыграл не менее моложавый Хави Эрнандес. Бывший хавбек «Барселоны» оба матча провел от свистка до свистка как капитан. Но его усилий было мало: каталонцы по сумме двух матчей уступили мадридскому «Атлетико» 1:2.
Превзойти достижение двух легенд может бывший одноклубник Хави Андрес Иньеста. Перед матчами с «Ромой» у испанца 20 четвертьфиналов.
«Четвертной» клуб
Аналогично мы узнали о клубе, который чаще других выходил в 1/4-ю финала самого престижного европейского клубного турнира. «Немецкая машина» под руководством Юппа Хайнкеса в этом году сыграет уже 17 четвертьфинальных матчей.
На один матч отстали мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». 13 четвертьфиналов сыграл «Манчестер Юнайтед», 11 – «Ювентус». Интересно, что мюнхенский суперклуб играет на этой стадии уже в седьмой раз подряд – начиная с сезона 2012/13. Это третий показатель за всю историю обоих евротурниров.
Лучший бомбардир четвертьфиналов
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Не тяжело догадаться, кто самый лучший голеадор конкретно на стадии 1/4-й. У Роналду до матча против «Ювентуса» 20 голов в четвертьфиналах. Отрыв португальца довольно большой. Ближайший преследователь – каталонский гений Лионель Месси. Аргентинец сумел забить 10 голов в 1/4 разных сезонов.
Самый грубый матч ЛЧ 17/18
Вот она – кислинка нашего топа. Эту номинацию мы выбрали не случайно. Мы хотели оттенить лучших и показать европейский футбол с другой стороны. Сейчас фиксируется меньше нарушений, чем до 2010-х годов, но грамотный фол по-прежнему в цене.
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По наказаниям за нарушения лидируют сразу два матча. Оба были групповыми. Первый – «Фейеноорд» — «Шахтер», в котором рефери показал семь желтых и одну красную карточки. Все это безобразие уместилось в 28 фолов.
Второй матч – «Спортинг» — «Барселона». В этом противостоянии удалений не было, но было восемь «горчичников». Для этого команды нарушили правила 31 раз.